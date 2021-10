“Questione di ore”. GF Vip 6, è tutto nero su bianco. Già non si parla d’altro

GF Vip 6, le sorprese non finiscono mai. In attesa della puntata di lunedì sale l’attesa per l’ingresso di due nuovi concorrenti. Sono ore complicate intanto nella casa con Solei Sorge che è scoppiata in lacrime tra le braccia di Gianmaria Antinolfi. “Mi sento sola, non sono riuscita a stringere legami importanti con nessuno. A parte i miei follower che mi danno dei minimi segnali di affetto, qui dentro nessuno se ne frega un cavolo”.

“Ognuno continua a parlare di sè stesso e basta”.

Ma il pubblico del ‘GF Vip 6’ non ha creduto nemmeno per un secondo a quel pianto. Infatti, sui social network sono apparsi questi messaggi: “Che teatrino, falsa, falsissima”, “Lacrime finte, prima attacca, insulta e poi piange”, “Sei troppo arrogante e spesso maleducata. Cerca di essere più complice e partecipe con gli altri”, “Si facesse una domanda perché è sola all’interno della Casa e si dia una risposta”.



Gianmaria Antonolfi, a sua volta, era stato preso di mira da Sophie Codegoni. “Non mi interessa proprio parlare con te. Tu parli tanto, poi i fatti annullano tutto quello che dici. Fammi stare nel mio e tu stai nel tuo. Non mi rovinare l’umore”. Insomma dentro il GF Vip 6 l’atmosfera non è delle migliori. Chissà se a rischiarare la situazione ci penseranno loro.







Parliamo di Alessandro Rossi e Antonella Fiordelisi, i 2 prossimi inquilini della casa. Stando a quanto spifferato, Rossi resterà solo per qualche settimana nel bunker di Cinecittà. Rossi che dovrebbe entrare venerdì 22 ottobre, nel corso della nuova puntata del programma Mediaset. Sarà invece una concorrente del GF Vip 6 a tutti gli effetti Antonella Fiordelisi.



Sembra che la sua entrata sia prevista per le prime settimane di novembre. Proprio qualche giorno fa l’ex UeD, parlando con gli altri inquilini del GF Vip 6, aveva affermato di conoscere una nuova possibile vippona di Alfonso Signorini e, ovviamente, gli altri inquilini le avevano subito chiesto chi fosse.“L’ex di Chiofalo”, la risposta di Sophie. Altra “prova” dell’ingresso di Antonella Fiordelisi, la storia ripostata dall’influencer Roberta Carluccio: “Prima che ‘sparisci’”, le ha scritto giorni fa dopo averle chiesto di rivedersi il prima possibile.