“Ufficialmente non stiamo più insieme”. GF Vip 6, la storia già ai titoli di coda. La puntata di lunedì 10 gennaio 2022 ha portato alla rottura tra i due vipponi. Dopo scontri, lacrime, chiarimenti e baci, il concorrente del reality show molla la coinquilina. Dopo la diretta in cui Alfonso Signorini ha dato spazio proprio a questa storia, l’ennesima, nata nella Casa di Cinecittà.

Chiuso il collegamento con lo studio, Sophie Codegoni si confronta in lacrime con Alessandro Basciano. Piangendo, l’ex tronista dice di essere stanca di sentirsi giudicare, ma lui: “Non pensare al giudizio degli altri perché ti sei esposta. Allora vivi, stanca non stanca, fino a prova contraria sono io che tutte le notti ti motivo, non sei tu che lo fai con me, ma a me non me ne frega che me lo dici”.

GF Vip 6, storia finita: “Ufficialmente non stiamo più insieme”

Sophie Codegoni ci rimane male e si sfoga al GF Vip 6, sempre in lacrime, con Jessica Selassè e Miriana Trevisan: “Non ce la faccio a sentirmi sempre messa sotto giudizio, dovrebbe essere la persona che mi mette leggerezza, tranquillità, stare spensierata. Ogni volta un motivo per giudicarmi. Sono veramente stanca, non ho più la forza, non pretendo che mi capisca a pieno, perché mi conosce da poco. Ma vorrei che fosse il mio posto tranquillo, sicuro, dove non sentirmi giudicata. Adesso che penso che mi sto aprendo abbastanza, non farmi sentire sbagliata”.





Ma il secondo faccia a faccia, in piscina al GF Vip 6, finisce ancora peggio: “Non ho veramente più la forza di fare guerre, lotte, di sentirmi giudicata”, confessa lei. “Perché devi puntarmi il dito, devi farmi sentire così, quando io tutte le notti ti motivo”, controbatte Basciano con Sophie che prova ancora a spiegare, ma lui stufo la molla.

“Allora significa che non devi più relazionarti con me, che non devi più affrontare questa conoscenza con me – chiude Alessandro Basciano – Allora basta non mi parlare più, allora io ti dico che ufficialmente io e te non stiamo giù insieme”. E pensare che solo pochi giorni fa si era messo in ginocchio al davanti a Sophie Codegoni per chiederle di fidanzarsi ufficialmente insieme. I maligni però sono convinti che lui stia già pensando di rimpiazzarla con Delia Duran, prossima new entry al GF Vip 6.