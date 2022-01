“Ora lo dico io”. Sophie e Alessandro, è già successo: al GF Vip clamoroso colpo di scena

Da pochi giorni al GF Vip 6 è nata una nuova coppia. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Nei giorni scorsi Basciano si è inginocchiato davanti a Sophie Codegoni per fare una vera e propria proposta.

“Non sono una persona di molte parole. Volevo chiederti di fidanzarti con me”, ha detto Alessandro Basciano, ricevendo un bacio dall’ex tronista di Uomini e Donne, che così ha messo fine al tira e molla con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano conosciuto per aver avuto un flirt con Belen Rodriguez.

GF Vip 6, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni in crisi

Dopo lo scontro avuto a causa di una battuta di Jessica Selassiè, i due hanno avuto un’altra pesante discussione. Tutto è iniziato in sauna, quando Alessandro Basciano ha chiesto delucidazioni sulla sua reticenza a ‘ufficializzare’ la loro storia. “Io sono contento di motivarti, non ho bisogno di essere motivato, sono abbastanza carico. Guarda veramente, prima che mi scoccio, sei venuta te a dirmi di venire fuori a parlare, non accetti, hai un tuo pensiero, non me ne frega niente se mi parli in questo modo”.





Sophie Codegoni si dice stanca per discutere ancora e a quel punto Alessandro Basciano sbotta: “Allora affrontare più la relazione con me, non affrontare più la conoscenza con me. Allora, basta, non mi parlare più. Basta, io ti dico una cosa. Ufficialmente, come tu hai detto che stavamo insieme, non stiamo più insieme”.

Dopo la lite Sophie Codegoni si è sfogata con Barù che le ha consigliato di tranquillizzarsi e cercare di vivere questo momento pensando solo a se stessa: “Ti do un consiglio da amico. Secondo me… Voi due dovreste vivere questa esperienza in un modo più da monaca che da single… Dovresti prende gli ultimi due mesi rimasti per fare riflessioni su te stessa“.