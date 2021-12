“È nata una coppia”. GF Vip, nuovo bacio e ultime resistenze cadute: ormai non si nascondo più

Dentro la casa del GF Vip 6 la situazione si fa bollente. Tra i due vipponi sembra ormai scoppiato l’amore. Sono giorni convulsi questi nella casa, segnati dalle parole di Biagio D’Anelli sulla fidanzata. L’opinionista lo ha confessato a Nathaly Caldonazzo che ha chiesto quali siano le sue intenzioni: “Se si è arrabbiata è un problema suo” dice l’opinionista, convinto di non averle mancato di rispetto. Insomma nonostante ci sia interesse nei confronti dell’ex valletta di Mike Bongiorno, Biagio D’Anelli non ritiene di aver superato alcun limite e per questo non crede che la sua compagna debba risentirsi in alcun modo.



Non c’è solo questa di polemica al GF Vip 6. Forte è anche quella innescata da Katia Ricciarelli. “Vergognatevi ragazze, ve lo dico di tutto cuore, mancate di rispetto agli altri e alla sottoscritta. Vergognatevi. Abbiamo anche delle motivazioni se vogliamo e io le farò (riferendosi probabilmente alle nomination, ndr). Questa è una mancanza di rispetto e io mi sono rotta”.



A far scattare Katia Ricciarelli il fatto che Lulù Hailé Selassié stesse usando l’asciugacapelli mentre i vipponi provavano i canti di Natale. Il rumore ha particolarmente indispettito Katia che è esplosa. Ma in tutto questo caos ecco che scoppia l’amore tra i due protagonisti del GF Vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.







Dopo quello nello stanzino la coppia si è resa protagonista di un altro bacio sul letto. Ma i dubbi tra i due GF Vip 6 che si atteggiano come se già fossero una coppia di fidanzatini, non mancano. Sisono domandati se stanno remando nella direzione corretta. Sophie, a tal proposito, non nutre dubbi, convinta di essere dalla parte giusta. Basciano dal canto suo le ha spiegato questo.



“Ti spiego una cosa, puoi fidarti di me, qui abbiamo la possibilità di viverci veramente senza distrazioni, perché siamo io e te. Fuori ci sono un sacco di belle ragazze, ma penso ci sia passata anche tu, è davvero difficile impegnarsi in una relazione quando sei così esposto, fidati di me”. Per ora la storia prosegue dentro il GF Vip 6.