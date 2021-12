“Con te lo faccio”. Alessandro Basciano beccato con lei dall’occhio del GF Vip. E dai microfoni si sente tutto

Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è tra le new entry del GF Vip 6. Entrato “in corsa” nella puntata di venerdì 17 dicembre, nel giro di pochi giorni si è già fatto notare nella Casa. Prima del suo ingresso Alessandro Basciano aveva detto di essere era intrigato da due concorrenti, anche loro con un passato nel dating show di Maria De Filippi: Soleil Sorge e Sophie Codegoni. “Genovese, classe 1989 è un imprenditore che si occupa di rivendita di automobili a Roma”, si legge nella sua presentazione.

“Ma in alcune occasioni, ha strizzato l’occhio al mondo della tv e la moda. […] Prima di arrivare a UeD Alessandro Basciano ha avuto una lunga relazione con Clementina Deriu. Dal loro amore nel 2016 è nato il suo primo figlio Nicolò. Nonostante la separazione il rapporto tra i due è ottimale”. Ieri Soleil Sorge e Alessandro Basciano si sono confidati e lui si è confessato.

GF Vip 6, Alessandro Basciano alla vip: “Mi piaci”

“Questo sono io, non è vero che voglio giocare. – ha detto il vippone, come riporta Biccy – Il fatto è che se mi avvicino io a una di voi pensano tutti male, se lo fa un altro nessuno dice nulla. Ti assicuro che non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente“.





“Guarda che sono davvero fuori dal gioco in questo senso. Sono impegnata e sai perché mi ritengo fuori da queste dinamiche? Perché sono innamorata. Poi sono fuori dai giochi perché leggo troppo bene in determinati giochi come i tuoi“. Ma Alessandro Basciano ha continuato a provarci, spiegando anche che se lei fosse stata davvero innamorata non si sarebbe mai comportata così con Alex Belli.

Sole : “vabbe a me tienimi fuori dai giochi ma come giochi mi piace sei molto bravo”

VOLO HAHAHHA #gfvip pic.twitter.com/URWsq8sBI2 December 22, 2021

“Vabbè cosa centra? Magari sei occupata, ma poi qui dentro puoi riscontrare un’interesse per qualcuno, tipo me. Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma cosa stai a dì? Ma sei pazza? – riporta ancora Biccy – Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un’altro. Ah baciavi Alex Belli per gioco e amicizia? Smettila che era tutto reale. Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito. E smettila di dire che gioco. Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te…”