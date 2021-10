Momento di grande tristezza per la concorrente del ‘GF Vip 6’, Ainett Stephens. Un fiume di lacrime è sceso sul suo volto, mentre si trovava in compagnia di altre coinquiline. Non ha proprio retto all’emozione ed è stata subito sostenuta e incoraggiata dalle altre donne, che hanno compreso che questi sono delle ore difficili per lei. Un vero e proprio caso è scoppiato nelle scorse ore e la fragilità sta regnando sovrana. Il tutto è nato a causa di un comportamento ritenuto non consono di un’altra gieffina.

Intanto, appare chiaro che Lulù sia più interessata di Manuel: gli ha dato un bacio e lui si è pulito la bocca. Sono poi seguite scenate di gelosia sempre della principessa, urtata per le attenzioni di Sophie Codegoni e Soleil Sorge al “suo” Manuel. E nonostante questi bruschi rifiuti di lui, la sorella Selassié ha continuato dritta per la sua strada. Ma è stata respinta di nuovo. Lei si avvicina e lo abbraccia, ma lui la spinge via da sé per allontanarla. Dunque, è sempre più lontana l’ipotesi che nasca una coppia.

Ainett Stephens ha avuto un durissimo scontro con Soleil Sorge nei giorni scorsi e se ne parlerà sicuramente nella puntata in diretta del primo ottobre. La Soleil ha utilizzato il termine scimmie e ciò ha riaperto delle ferite ancora aperte nella gieffina, che ha pianto in modo sostenuto. E a rassicurarla è stata Katia Ricciarelli: “Non ti voglio vedere piangere, ti rendi conto di quello che sei e della bellezza che hai? Ma cosa te ne frega? Sfogati con le persone giuste, non con quelle lì che non serve a niente”.





Poi Katia Ricciarelli ha aggiunto, rivolgendosi sempre ad Ainett Stephens: “Vedrai che avrai la tua spiegazione, parlarne così non serve a niente. Fatti bella e sii serena che è la punizione più grande per quelli che ti vogliono male. Noi ti vogliamo bene e non metterti in testa cose. Nessuno ti ha mai guardato come persona di colore”. Poi è stata la volta anche di Manila Nazzaro, che ha tentato in tutti i modi di risollevarle l’umore: “Tu lo sai che siamo con te, tutte. Saremo sempre per te e lo abbiamo detto anche a Soleil”.

Queste le ultime parole di conforto della Nazzaro indirizzate ad Ainett Stephens: “Siamo dalla tua parte, il dolore deve essere rispettato, basta fermarsi e chiedere scusa. Questo è il primo passaggio indispensabile, senza giustificazioni”. Quindi, si sono schierati tutti dalla parte dell’ex ‘Gatta Nera’. Un modo per dimostrare massima solidarietà.