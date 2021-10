Quattordicesima puntata del “Grande Fratello Vip 6”. Come sempre i colpi di scena sono stati tanti, a cominciare dal rientro nella casa di Raffaella Fico, eliminata lo scorso venerdì dopo un duello al televoto con Carmen Russo.

“Ti chiedo un po’ di umanità, si può essere più o meno amici o ignorarsi, ma ci sono affermazioni di pessimo gusto che feriscono la dignità, prima di essere una concorrente del reality sono una donna e una madre, mi hai ferita. Non voglio polemizzare ma chiarire. Bisogna saper contare e guardare le persone negli occhi e trattenersi per non fare del male”, ha detto Raffaella Fico che annuncia una querela per la parola pronunciata da Soleil prima che lei uscisse dalla casa: “Ciao bitch”, che letteralmente significa ‘putt***”.

GF Vip 6, l’eliminato della quattordicesima puntata

Soleil Sorge ha ribattuto: “Vedo tantissima ipocrisia, ha sempre avuto tante parole cattive per me, ho sbagliato ad essere sarcastica e ironica, ma lei aveva una rabbia che non capisco, siamo tutti più sereni nella Casa da quando sei andata via. Il tuo pensiero è questo, buon per te…”. A prendere le difese di Raffaella Fico anche Adriana Volpe, che reputa la parola offensiva o comunque poco elegante.





Carmen, Ainett e Francesca erano le tre vip in Nomination e, nella puntata di ieri una di loro ha definitivamente lasciare la Casa del GF VIP 6. Alfonso, dopo aver chiuso definitivamente il televoto, chiede alle tre concorrenti di esprimere la propria opinione e di scegliere chi vorrebbero ancora all’interno della Casa. Ainett sceglie Carmen la quale, a sua volta, si sente in estrema difficoltà, ma decide di fare il nome di Francesca in quanto la reputa simpatica.

Quest’ultima, invece, fa il nome di Carmen. A salvarsi tra le tre concorrenti è proprio Francesca Cipriani. Alfonso si collega con la Casa e dà ai vip il verdetto ufficiale: è Ainett la concorrente che dovrà definitivamente abbandonare il Grande Fratello. La showgirl si aspettava questo verdetto e lo accoglie con grande serenità mentre viene abbracciata da tutti i suoi coinquilini, in particolare Manila.