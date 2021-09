Non solo i concorrenti, anche gli opinionisti finiscono sotto la lente d’ingrandimento dei fan del Gf Vip 6. Nei giorni scorsi si era parlato di presunti screzi tra le due nuove opinioniste: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Voci di corridoio, diventate poi più forte, che avevano spinto la moglie di Paolo Bonolis a intervenire. A lanciare l’indiscrezione era stato Davide Maggio. “Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto, fisico soprattutto, con the body Adriana Volpe”.



“Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa”, aveva detto. Alcuni utenti che hanno seguito il GF Vip 6 hanno commentato su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: “Adriana interrotta da Sonia nera. Queste si tirano i capelli, altroché le liti tra i concorrenti”. E non è finita qui.



“Ho notato che Sonia interagisce poco con la Volpe, ieri in puntata mi è sembrato di vedere un po’ di attrito. La Volpe parlava e lei neanche le rispondeva”, “Perché questo atteggiamento nei confronti della Volpe?”. E Sonia Bruganelli ha pubblicato un video su Instagram, dove ha espresso la sua opinione. Oggi sulla questione è intervenuta Adriana Volpe, nel corso della diretta di Casa Chi che aveva come oggetto proprio il GF Vip 6.







Adriana Volpe ha raccontato cosa è importante per lei e, indirettamente, cosa succede dietro le quinte. A rivolgere la domanda su Sonia è stata Azzurra Della Penna, una delle giornaliste di Chi e protagonista di Casa Chi dalla passata edizione del GF Vip. “A me la cosa che conta di più è avere un rapporto bellissimo fuori dagli studi. Nel senso che ci siamo supportate prima di entrare in diretta, ci siamo date consigli e abbiamo brindato insieme”.





E ancora: “A me basta quello. Poi è ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo due personalità diverse e sicuramente reazioni diverse a quello che vedremo. E commenteremo in maniera diversa. Ma ben venga, altrimenti una diventa la copia dell’altra”. Parole confermate anche da Gabriele Parpiglia che confermato tutto ciò che è successo dietro le quinte e il brindisi, perché era presente. Al GF Vip 6 tutto procede per il meglio.