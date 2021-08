Al GF Vip 5 abbiamo visto sulle famose poltroncine dello studio Pupo e Antonella Elia ma per la sesta edizione Alfonso Signorini ha deciso di cambiare. I due nomi certi sono quelli di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ma potrebbero non essere i soli. Sonia Bruganelli, che comunque proseguirà il suo viaggio nel mondo della letteratura continuando a condurre I libri di Sonia, un format web dedicato agli incontri con scrittori quotati per parlare delle loro opere non si nasconde.



Ha rivelato che il GF Vip “è un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”. Quanto a Adriana Volpe il suo è un ritorno.

GF Vip, in arrivo 2 nuove opinioniste



La conduttrice ha già partecipato come concorrente al GF Vip. L’ingresso nella Casa di Cinecittà segnò ufficialmente il debutto di Adriana Volpe sulle reti Mediaset dopo anni in Rai. Uscita dalla televisione pubblica dopo la querelle con Giancarlo Magalli. Poi era arrivata la conduzione di Ogni Mattina su Tv8 e ora a il ritorno al GF Vip ma in qualità di opinionista.







“Grande Fratello Vip 6: Adriana Volpe confermata come opinionista del reality e svelato il numero dei concorrenti!”, si leggeva nel post pubblicato da Giuseppe Porro che ne dava l’annuncio. Ma le novità, come detto, non finiscono qui. Le rivela, sul numero di Chi in edicola mercoledì 18 agosto, Andrea Palazzo, storico capo progetto della trasmissione.



“Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da contro canto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa”.