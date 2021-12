Biagio D’Anelli è da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip e si parla ancora tanto di lui soprattutto per il forte legame che ha creato con Miriana Trevisan. Tra i due il feeling era evidente e negli ultimi giorni è esplosa la passione davanti agli altri vipponi. La conoscenza con l’ex ragazza di Non è la Rai ha sconvolto i suoi piani sentimentali. Infatti Biagio D’Anelli ha una storia al di fuori della Casa con Silvana Curcio.

Già mentre l’opinionista era ancora all’interno della Casa, la ragazza aveva fatto conoscere il suo punto di vista mettendo a tacere le voci che erano circolate e che la vedevano già single: “o non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori”. Un modo per frenare le illazioni e per rimandare tutto dopo l’uscita di Biagio D’Anelli dal GF Vip 6.

Uscita che puntualmente è arrivata nella puntata post natalizia del reality. Biagio D’Anelli è stato eliminato dopo aver ribadito a Miriana Trevisan di voler proseguire la conoscenza lontano dai riflettori una volta che tutto sarà finito. Appena uscito, l’opinionista è stato ospite di Casa Chi e ha parlato di Miriana Trevisan svelando se ha sentito o meno Silvana Curcio: “Se ho sentito Silvana Curcio? Ho guardato la telecamera perché sapevo che mi avrebbe visto. Ho avuto quella reazione perché ero stufo di essere attaccato dal nulla… Miriana mi ha incantato notte dopo notte. Da lì è iniziata questa simpatia e mi è iniziata a piacere”.





“Poi ho avuto un periodo di crisi perché pensavo a fuori . ha proseguito Biagio D’Anelli -. Dal nulla ha iniziato ad essere gelosa e questo atteggiamento mi ha fatto arrabbiare. Silvana? La incontrerò perché affronterò le cose. Sono indeciso se dopodomani andrò in Germania per guardarla negli occhi. L’attrazione con Miriana era fortissima… A Silvana ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi pomeriggio invitandomi a confrontarmi con lei e ci sto pensando”.

Biagio D’Anelli ha spiegato che all’inizio Miriana Trevisan non gli piaceva: C’erano degli atteggiamenti che non mi piacevano perché non prendeva posizione. Quando ci siamo trovati nello stesso letto ho iniziato a scoprirla”. E infine ha parlato delle sue ex che sono intervenute mentre lui si trovava dentro la Casa del Grande Fratello Vip: “Tutte le ex che sono saltate fuori? Fa gola in questo momento di crisi. Lasciano il tempo che trovano e continuassero a fare la loro vita”.