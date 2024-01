Grande Fratello 2023, la rivelazione del concorrente. Sono giornate di chiarimenti e di confronti tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, ad esempio, il pubblico italiano ha assistito alla lunga chiacchierata tra Perla e Greta, ma anche tra Federico e Paolo, che hanno commentato le parole di Mirko e il rapporto tra lui e Giuseppe, lasciando emergere alcuni dettagli interessanti. Poi anche la chiacchierata in giardino tra Greta, Fiordaliso e Letizia: indovinate cosa hanno detto?

La rivelazione al Grande Fratello dopo l’acceso confronto nella notte. Protagonisti indiscussi Greta Rossetti e Stefano Miele, quando lo stilista ha stuzzicato la gieffina su Mirko Brunetti e sul triangolo con Perla Vatiero. Alcune frasi avrebbero infastidito in particolar modo Greta.

Leggi anche: “Io so una cosa di Mirko e Perla”. Grande Fratello, sorpresa Greta: l’ha confessato agli altri





La rivelazione al Grande Fratello di Stefano Miele: “È omosessuale”

Ma per concentrarsi proprio su Stefano Miele, ecco di cosa hanno discusso in giardino le tre. Fiordaliso ha affermato di apprezzare lo stilista: “A me piace Stefano però anche il discorso che ha fatto a te, abbiamo avuto la stessa sensazione”. A questo punto Letizia ha dato il ‘la’, ricordando le allusioni fatte su Federico Massaro: “Sai anche quando mi sono un po’ stranita? Non so se tu c’eri, quando ha detto che Federico è omosessuale”.

A questo punto Fiordaliso non si è trovata d’accordo pur sottolineando che non esisterebbe alcun problema in tal senso. Scetticismo da parte di Greta, e la cantante ha appunto ribadito quanto Stefano sia portato ad agitare le acque e assumere atteggiamenti provocatori.

“Lui fa le cose ma poi chiede scusa” dice la fotografa condividendo i suoi dubbi e Fiordaliso “Lui gioca”. Insomma, in molti hanno riconosciuto in Stefano le abili capacità da giocatore. D’altronde gli inquilini della casa vivono l’esperienza televisiva anche per questo motivo. Come evolverà la situazione?