Tra nuovi concorrenti e abbandoni non si parla d’altro al Grande Fratello. Per chi si fosse perso l’ultima diretta, ne sono successe di tutti colori. C’è stato l’ingresso di Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti di Temptaiton Island, ma anche il tanto discusso addio al gioco di Heidi Baci. Che poco prima di lasciare la Casa senza salutare nessuno, ha ricevuto la sorpresa del suo papà. E proprio quell’incontro l’ha portata alla decisione di lasciare.

Il papà l’ha raggiunta al reality e criticato duramente il rapporto con Massimiliano Varrese. Poco più tardi, la concorrente preoccupata per la salute della madre, ha avuto la possibilità di parlare al telefono con i genitori ma dopo quel confessionale nessuno l’ha più vista. Non si sa bene cosa le sia stato detto, sta di fatto che i suoi coinquilini, spiazzati dall’addio, hanno fatto le valigie per lei.

GF, Rosy Chin in lacrime per l’aereo

Il GF va avanti e giovedì prossimo rischiano l’eliminazione quattro donne della Casa: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Samira Lui e Valentina Modini. Nel telvoto precedente Grecia, Rosy e Beatrice Luzzi si sono sfidate e gli spettatori hanno scelto di salvare l’attrice di Vivere, che è stata la più votata ed è risultata la preferita con il 64% dei voti.

Rosy Chin ha totalizzato il 27% mentre Grecia Colmenares 9%. A loro si sono aggiunte Samira e Valentina ma solo giovedì sera conosceremo il verdetto del pubblico. Nel frattempo però la chef cinese ha ricevuto una sorpresa inaspettata mercoledì mattina: un aereo tutto per lei. Forse il primo di questa edizione.

È subito corsa in giardino con gli altri e letto, già con le lacrime agli occhi, questo striscione: “I TUOI CHIN TI SOSTENGONO 8.8.18” con due cuoricini. È questo il messaggio che il marito e gli amici hanno voluto far recapitare a Rosy Chin. “Ne avevo proprio bisogno – dice piangendo di gioia ai compagni – Ci sono sempre”. Una bella carica per affrontare questa esperienza e, soprattutto, il televoto.