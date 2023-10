C’è preoccupazione al Grande Fratello per Giuseppe Garibaldi. Le sue condizioni di salute non sono affatto ottime e ora è stato lo stesso ragazzo a parlarne apertamente. Durante un dialogo con Fiordaliso, ha confessato di avere dei problemi fisici. Ha chiesto l’intervento dei medici e ciò che gli hanno detto non prometterebbe nulla di buono. E inevitabilmente i suoi fan temono che questo possa avere delle ripercussioni importanti.

Nella casa del Grande Fratello Giuseppe Garibaldi pare che abbia confidato agli altri concorrenti di non sentirsi per niente bene e per questa ragione ha voluto farsi visitare dai dottori. Questi ultimi hanno fatto una loro diagnosi e ciò che sarebbe emerso sta tenendo tutti col fiato sospeso. Anche perché l’umore del bidello non è sembrato essere altissimo. Ma vediamo insieme cosa ha dichiarato davanti alla cantante.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi preoccupa: “Non sto bene, visitato dai dottori”

La domanda più ricorrente, posta dai telespettatori del Grande Fratello a Giuseppe Garibaldi, è la seguente come riferito dal sito Novella 2000: “Perché sta male?”. Fiordaliso lo ha invitato a chiedere l’intervento di uno specialista: “Ti fai vedere da un dottore? Ti viene da vomitare anche un po’, vero?”. Effettivamente il gieffino avrebbe accusato anche della nausea e lui ha ammesso di aver già avuto un consulto medico, non proprio positivo.

Non è entrato nei particolari della sua problematica di salute, ma Garibaldi ha affermato: “Mi son fatto vedere e mi ha detto che sono combinato male, infatti mi ha dato… sì”. E lei ha aggiunto: “Per quello ti ha dato queste due pasticche? Non ti stanno facendo niente”. Secondo Novella 2000, alla base dei problemi fisici potrebbe esserci un dolore cervicale potente, che coinvolgerebbe anche la sua schiena e gli provocherebbe la sensazione di vomito.

Gli utenti hanno infatti riportato: “Credo abbia problemi con la cervicale”, “Aveva un dolore alla schiena, fino al collo. Magari sarà qualche strappo con la ginnastica, con qualche puntura starà bene penso”. Vedremo se il GF fornirà dettagli nelle prossime ore.