Grande Fratello 2023, tutti gli occhi su Perla e Greta. Tensione alle stelle all’interno della casa più spiata d’Italia, in seguito agli ultimi accadimenti che vedono Beatrice Luzzi come protagonista indiscussa. In attesa di capire come evolverà la situazione, l’attenzione dei fan si sposta sul rapporto che si sta creando tra la Rossetti e Sergio, ma nelle ultime ore la notizia tira in ballo anche la Vatiero.

Occhi puntati su Greta Rossetti e Perla Vatiero al Grande Fratello 2023. Che Greta e Sergio si possano piacere è quasi fuori discussione. I due infatti continuano a lanciarsi occhiatine e battute, anche a doppio senso, proprio com’è accaduto nelle ultime ore. Ma al di là dei momenti di ‘gioco’, ci sono anche quelli caratterizzati da toni più seriosi.

Stando a quanto affermato da Greta Rossetti, Sergio nella vita di tutti i giorni sarebbe molto più simpatico e disinvolto. La gieffina avrebbe esortato il concorrente a dimostrarsi più aperto per lasciarsi conoscere per quello che è realmente. Alla chiacchierata si è poi aggiunta anche Perla Vatiero e si è espressa a riguardo.

Nonostante Sergio D’Ottavi abbia fatto notare che no, il suo modo di comunicare ed esprimersi non è lontano dal modo di fare di tutti i giorni, le due coinquiline hanno dimostrato un atteggiamento di insistenza. Sia Greta che Perla hanno dunque mantenuto la stessa linea al punto da condurre i fan a ipotizzare un tentativo di manipolazione nei riguardi del gieffino.

in tutte le edizioni del gf le liti e le fazioni sono sempre esistite. quello che non ricordo è il sistematico tentativo di isolare totalmente la rivale, anche manipolando la realtà con bugie come questa.

è una tattica da bulli. molto grave#grandefratello pic.twitter.com/LFzEALTAQD — gaia (@lovemehow_) January 27, 2024

Ma per mangiare una banana, deve fare tutti sti gesti? È palese che lo stia stuzzicando.

Per la frase "hai pucciato il biscotto" le sono venute le mosse a terra. Incoerente su quello che fa e dice. 🤦‍♀️🙄🤐#grandefratello pic.twitter.com/cIrEmLuph9 — Anna Maria (@Arwen19887) January 27, 2024

Lo scopo, a detta di alcuni, potrebbe trovare un nesso con le recenti vicende che hanno riguardato da vicino Beatrice. Insomma, per farla breve, secondo i fan Greta e Perla vorrebbero convincere Sergio di alcune cose proprio per allontanarlo da Bea. Ma al di là delle ipotesi, ai fan resta un altro mistero da svelare: Greta sta provando davvero a conquistare il cuore di Sergio? Stando alle voci che circolano sul web, la gieffina sta facendo di tutto per ‘stregarlo’ attraverso la sua sensualità.