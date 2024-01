Grande Fratello 2023, la verità di Perla Vatiero. Come ormai è noto a tutti, il rapporto tra Perla e Garibaldi sembra infastidire non poco Mirko Brunetti. In più occasioni l’ex Temptation Island ha mostrato segni di ‘insofferenza’ in merito alle recenti vicende tra i due. E se c’è una persona atta a intervenire sulla faccenda, è proprio Perla che ha deciso di rompere il silenzio e spiegare chiaramente come stanno le cose.

La verità di Perla Vatiero sul rapporto con Garibaldi. Una rivalità schiacciante, evidente, quella tra Mirko Brunetti e Garibaldi, con al centro tra due fuochi proprio Perla. La concorrente del reality ha deciso di tirare in ballo la questione parlandone con Letizia Petris. Avrà fatto centro?

La verità di Perla Vatiero sul rapporto con Garibaldi e la rivalità tra lui e Mirko: “Senza di lui avrei meno motivi per restare…”

Queste le parole di Perla Vatiero rivelate davanti alle telecamere del programma: “Tutti quanti che mi domandano perché Mirko è così…ragazzi io sto qua dentro, io che ne so? Ma che ne so io? Non lo so io, me lo chiedo, mi faccio tante domande nei confronti di Giuseppe… “.

E ancora: “Non c’è gelosia nei confronti miei perché lo sa che Giuseppe non mi piace o non è il mio tipo… però mi ha ribadito di nuovo “mi dispiace che Perla non se ne renda conto”, io vedo le cose importanti. Di cosa non me ne rendo conto? Giuseppe ha detto “non mi metterò mai contro Perla”, ma quando lo ha detto? Scherzando? Però io non lo riesco a vedere così perché io lo vedo sincero e vero nei confronti miei. Senza Giuseppe avrei meno motivi di restare qui perché mi dà leggerezza”.

Insomma, Perla Vatiero non ha trattenuto il suo pensiero in merito agli atteggiamenti di Mirko andando dunque incontro alla replica di Letizia, che ha detto: “Tu non puoi sapere cosa succede fuori. Mirko mi sembra arrabbiato però non capisco il motivo. Lui forse pensa che l’avvicinamento di Giuseppe sia per una dinamica di gioco. Nella sua testa Giuseppe è un giocatore. Sento un Mirko diverso, sento un Mirko bello cazzuto e io lo apprezzo anche perché prima era troppo buono, quindi io lo apprezzo anche che adesso è bello tosto”.