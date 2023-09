Fuori dal Grande Fratello è arrivata una bella notizia per Giuseppe Garibaldi, nonostante lui non ne sappia ancora niente. Non glielo potranno dire a breve, ma sta di fatto che capirà qualcosa in più già nelle prossime settimane se queste informazioni dovessero essere confermate. Da non sottovalutare nemmeno la coinquilina Giselda Torresan, che sta ottenendo buoni riscontri e potrebbe a questo punto metterlo anche in difficoltà.

Il Grande Fratello è entrato già nel vivo e attualmente i concorrenti sono divisi in parti uguali: 10 nel tugurio e 10 nella casa. Intanto, Giuseppe Garibaldi non ha potuto scoprire tutto questo mai i suoi fan e il pubblico che segue il reality sì. Bene, come detto inizialmente, anche Giselda, ma è soprattutto il bidello ad essere al centro dell’attenzione. Andiamo a vedere insieme a cosa ci stiamo riferendo e cosa sta succedendo.

Grande Fratello, la notizia top su Giuseppe Garibaldi

Il riferimento è ai concorrenti che sono maggiormente amati o meno apprezzati al Grande Fratello. E Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan sono i più in voga. Intanto, possiamo subito dirvi che stanno messi abbastanza male Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Marina Fiordaliso, Valentina Modini, Arnold Cardaropoli, Marco Fortunati e Ciro Petrone. Normale la situazione per Lorenzo Remotti, Letizia Petris, Anita Olivieri e Paolo Masella.

La notizia riguarda i favoriti alla vittoria del Grande Fratello, infatti i bookmaker Planetwin e Goldbet danno Giuseppe Garibaldi come il candidato numero uno al successo, dato che la sua quota varia tra il 4,50 e il 4,75. Giselda è comunque vicinissima al compagno di avventura, quotata a 5. In terza posizione troviamo Alex Schwazer, che è a 6.50. Staremo a vedere se ci saranno variazioni o se davvero saranno loro tre a giocarsi il trionfo fino in fondo.

Intanto, al Grande Fratello è scoppiata in lacrime Grecia Colmenares. L’attrice si sente in colpa perché si sta trovando bene nella casa, mentre la sua amica Beatrice Luzzi sta soffrendo troppo ed è completamente isolata dagli altri.