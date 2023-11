Grande Fratello 2023, la notizia corre veloce tra i fan. Continua la corsa verso il traguardo finale per i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Ma questo accade non senza grandi colpi di scena, proprio come quello accaduto nelle ultime ore. “Non è nemmeno in confessionale e il microfono suo è qui. Non so, ho paura che sia successo qualcosa. Secondo te cosa è successo?“, ha chiesto Massimiliano Varrese a proposito della prolungata assenza di Anita dalla casa di Cinecittà. Anita ha vuotato il sacco rivelando per quale motivo è sparita per alcune ore. Durante il racconto, la diretta interessata è scoppiata a piangere raccontando di aver fatto la sua linea della vita e di aver fatto anche un brutto sogno in cui il suo amico le diceva di essere odiata dal pubblico a casa.

Quale tra i concorrenti è a rischio eliminazione? L’aria in casa del Grande Fratello si fa tesa quando ci si avvicina a uno dei momenti più temuti da tutti, quello del televoto. Questa settimana si tratta di tre nomi, quelli di Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper. E puntuali come sempre, arrivano anche i risultati del sondaggio che aiutano a prevedere qualche plausibile scenario.

Quale tra i concorrenti è a rischio eliminazione? Ecco i risultati del sondaggio

La domanda posta ai fan della trasmissione è volta al positivo: “Chi vuoi salvare?” E detto fatto, le percentuali di voto iniziano a diventare notizia, e la notizia sempre più una certezza. Rullo di tamburo, dunque, perché tra i tre inquilini della casa, la favorita della settimana sembra essere proprio Jill Cooper. Per quanto riguarda l’ultimo in classifica? Al momento i numeri parlano chiaro. A rischio eliminazione sembra essere Giuseppe Garibaldi.

Ma per entrare nello specifico della notizia, ecco le percentuali di voto. Jill si qualifica al primo posto con un buon 41% di votazioni, pari a 423 voti. Al secondo posto Ciro, con un 34% di voti pari a 343. Mentre Garibaldi al momento si piazza al terzo posto, con un 25% pari a 254 voti. Ovviamente i dati registrati fino ad ora possono essere suscettibili di variazioni per cui solo nel corso della puntata di scoprirà davvero chi sarà costretto a lasciare la casa di Cinecittà. Se dovesse realmente verificarsi l’uscita di Garibaldi, gli equilibri potrebbero cambiare. Il gieffino si è mostrato molto vicino a Bea e i due hanno notevolmente vivacizzato le dinamiche all’interno della casa del GF.

Ma per tornare a quanto accennato in principio, ovvero sul momentaneo allontanamento di Anita dalla casa, la gieffina ha rivelato in uno sfogo cosa è successo. Per chi se la fosse persa, questa la rivelazione della concorrente: “Vi dico tutto, ero a fare la linea della mia vita. Sì tutto il tempo in cui sono stata fuori chiusa“, ha confessato Anita ad Angelica.“Quanto siamo stati? Un botto sono rimasta lì. Per me è stato molto pesante. Non lo so se lo manderanno in onda lunedì o più avanti. Guardate che è stato pesantissimo e mi ha toccato nel profondo. Fanno queste cose perché vogliono farti conoscere meglio perché sennò la gente ti odia. Facendo così il pubblico può tornare dalla tua parte”. ha detto ancora Anita.