Grande Fratello 2023, riflettori accesi ancora su Massimiliano Varrese. Il gieffino continua ad attirare l’attenzione di molti anche fuori dalla casa più spiata d’Italia. Atteggiamenti, quelli del concorrente, che spesso cadono in fraintendimenti o che in ogni caso vanno incontro ad alcune interpretazioni non del tutto positive. E a parlare di lui questa volta è proprio un ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini.

Ciro Petrone su Massimiliano Varrese. Il bello del gioco sta proprio qui: i concorrenti si rivelano al pubblico che guarda da casa di giorno in giorno andando spesso incontro ad alcune critiche. Ed è questo il caso di Varrese che spesso attrae su di sè molte polemiche. A parlare di lui oggi è Ciro Petrone, che ha messo nero su bianco il proprio punto di vista intervistato da Novella 2000.

Ciro Petrone su Massimiliano Varrese dopo aver deciso di abbandonare la casa del GF: “L’ho conosciuto bene…”

Massimiliano Varrese, cosa pensano di lui. A rivelarlo Ciro Petrone, attore ed ex concorrente del reality che ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua a riguardo dopo aver deciso di abbandore il gioco nel corso della ventunesima puntata del reality show. Nessun pentimento nella decisione presa di uscire dalla casa, poi un focus su Massimiliano.

“Non mi sono mai pentito perché è stata una decisione presa per il mio benessere fisico e psicologico. Non stavo più bene e non stavo più vivendo le giornate come avrei voluto, non ero più me stesso, quindi ho preferito andare via. In quel momento è stata la scelta più giusta. Poi, vedendo da fuori alcune dinamiche che si sono sviluppate, soprattutto il triangolo che si è formato, mi dico che sicuramente avrei partecipato attivamente, sarei stato felice di stare vicino a Mirko e Perla”.

E ancora: “Quindi pentito no, ma un po’ di rammarico sicuramente. Tutte le persone che poi ho incontrato fuori, oltre a manifestarmi grandissimo affetto, non hanno fatto altro che ripetermi che sarei potuto essere il vincitore”. E su Varrese: “La persona alla quale vorrei dare un piccolo consiglio è Massimiliano perché, pur essendo una bravissima persona, a volte non si rende conto di esprimersi in modo aspro ed ha degli atteggiamenti che si rivelano più duri di quanto lui stesso vorrebbe farli apparire. L’ho conosciuto bene, Massimiliano è un pezzo di pane ma non si rende conto della veemenza con la quale espone il suo punto di vista. Anche Alfonso Signorini gliel’ha fatto notare più di una volta”.