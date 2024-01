Grande Fratello 2023, succede sotto gli occhi di tutti. Il reality show di Alfonso Signorini promette sempre grandi colpi di scena. Di recente i telespettatori hanno avuto modo di assistere a un avvicinamento tra Perla Vatiero e Garibaldi: nel giro di poco tempo sembra essere scattata anche una certa ‘rivalità’ tra il gieffino e Mirko che si è mostrato particolamente apprensivo nei riguardi dell’ex fidanzata. E adesso un altro flirt in corso davanti alle telecamere del programma…

Flirt al Grande Fratello? Cosa sta succedendo tra di loro. L’attenzione si sposta su Greta Rossetti, che come ormai è noto, ha deciso di interrompere la relazione con Mirko nel corso del programma quando ha compreso che Brunetti stesse mettendo in discussione i propri sentimenti sia verso i suoi riguardi che verso quelli di Perla.

E la notizia di oggi mette sotto la luce dei riflettori proprio Greta Rossetti che sembra esser particolarmente vicina a un altro concorrente della casa. Stiamo parlando di Sergio D’Ottavi. Si tratta solo di una simpatia oppure tra di loro è scattato qualcosa di più? Su Twitter secondo alcuni ci sarebbero tutti i presupposti per un flirt in corso tra di loro.

Mentre i due si trovavano in cucina, il gieffino ha esordito dicendo: “Mi sembra teso… un po’ come te”. Greta dunque ha subito replicato: “Tesa? Non credo proprio”. Poi Fiordaliso ha girato il dito nella piaga: “Voi due non mi piacete proprio, sappiatelo”, e a questo punto Greta ha risposto alla fras ironica dicendo: “Qualcosa vorrà pur dire visto che tu hai l’occhio lungo”.

‘tu mi sottovaluti, e io mi lascio sottovalutare, perché poi sarà tutta una scoperta’

ok????? #grandefratello #sergetti pic.twitter.com/gKsHaoCpDL — dile (@dilelannister) January 16, 2024

La Rossetti ha dunque proseguito: “Tu mi sottovaluti e io mi lascio sottovalutare, perché poi sarà tutta una scoperta… mai dare delle aspettative troppo alte all’inizio”. Insomma, Sergio potrebbe aver colpito l’attenzione di Greta Rossetti oltre quella della cantante? Fiordaliso non ha infatti nascosto di trovare il gieffino un uomo interessante.