Giselda Torresan è forse la concorrente del Grande Fratello che crea più dubbi nei telespettatori. Il programma di Alfonso Signorini è iniziato da un mese circa e sono ancora tanti i misteri da risolvere sull’operaia amante della montagna. Anche nell’ultimo numero del settimanale Di Più Tv si cerca di indagare sulla concorrente che si è presentata come “la montanara”, che non conosce la tecnologia e le tendenze, cresciuta con pochi amici e con un solo fidanzato.

Ma a quanto riporta il magazine, non sarebbe proprio la ragazza sprovveduta, ingenua e che ha davvero quel tono di voce.È una ragazza laureata in Scienze Ambientali, che grazie ai social è riuscita a raccogliere un ampio bacino di follower e grazie alla sua passione per la montagna ha anche vinto il Premio Locanda Gerry 2023. E “pur facendo l’operaia in una fabbrica, a seconda dei turni di lavoro, ha saputo ritagliarsi questa professione alternativa, influencer alla Chiara Ferragni”, si legge sul settimanale diretto da Osvaldo Orlandini.

GF, Giselda Torresan smascherata da Heidi Baci

Anche Alfonso Signorini, durante una delle ultime dirette del GF, ha tentato di far aprire Giselda Torresan, per esempio mettendole di fronte alcune sue foto social che la smentirebbero. E così ora non solo il pubblico – che aveva già aveva intercettato il suo profilo Instagram verificato con più di 100mila follower -, ma anche qualche concorrente all’interno della Casa inizia a sospettare.

Per esempio Giuseppe Garibaldi, che già a settembre le aveva chiesto quanti follower avesse sui social, e lei aveva risposto: “Più di tutti, non posso dire perché ma sono un po’ famose in Veneto”. E il GF aveva poi prontamente interrotto l’audio del microfono di Giselda Torresan. Così come ha fatto nelle scorse ore, quando a sollevare la questione è stata Heidi Baci.

“Quanti follower hai? Io ho solo due foto”

Heidi“Bah, ci stai prendendo in giro tutti Gisè? Ho visto quella foto l’altra volta”

”il vestito era di una sponsorizzazione“ il gf muta l’audio



Giselda ha così paura di essere sgamata ✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/CEMtZjnpcN — BibbiCleou💧 (@BiagioLosacco) October 9, 2023

Heidi ha sgamato la montanara.

Non è la prima volta che noto che appena la montanara parla ed inizia discorsi con “Non ho mai…” “Non sono mai…” lei la guarda malissimo e sbuffa come a dire “Ancora che spara ste cazzate”

Lo fa SEMPRE.

✈️✈️✈️#GrandeFratello pic.twitter.com/i7QGan4YyY — Crudelia (@SistersStars) October 11, 2023

La concorrente è sempre più spazientita da Giselda , come notano diversi utenti di X, e all’ennesima negazione (la prendono tutti in giro per i suoi “Non ho mai”, “Non ho mai”) ha sbottato. È successo durante un dialogo in cui la veneta ha chiesto: “Quanti follower hai? Io ho solo due foto”. “Ci stai prendendo in giro tutti? Ho visto quella foto l’altra volta – le ha risposto Heidi – Il vestito era di una sponsorizzazione“. Ma proprio sul più bello però, la produzione ha silenziato ancora una volta il microfono di Giselda.