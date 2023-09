Il Grande Fratello 2023 è iniziato da meno di 24 ore ma retroscena, indiscrezioni e avventure dei protagonisti nella Casa hanno già invaso siti e social network. Lunedì 11 settembre Alfonso Signorini ha finalmente aperto le porte della Casa e presentato i concorrenti. Sono 15 al momento ma alcuni di loro sono finiti nel Tugurio, riproposto in questa edizione del reality piena di novità rispetto alla scorsa. La diretta non sarà h24, ha annunciato il conduttore a fine puntata, ma alcuni siparietti sono già sulla bocca di tutti.

Uno degli ultimi riguarda un concorrente nip. Il calzolaio 37enne Lorenzo Remotti che ha varcato la famosa porta rossa insieme a Samira Lui. Una volta dentro la Casa, insieme a Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, hanno dovuto scegliere una coppia di donne da spedire in Tugurio con loro. Alla fine hanno indicato quella composta da Samira e Anita Olivieri. E proprio in quella parte di Casa questa mattina è stato suo malgrado il protagonista di una ‘strigliata’ in confessionale.

Grande Fratello, richiamato dagli autori in confessionale

Tutto è partito da una parolaccia, come riporta il sito Novella 2000. Durante la colazione, Anita ha fatto creder e a Lorenzo di potergli fare un caffè ma quando questi ha capito che stava scherzando l’ha mandata “a fanc…”. Sentita la brutta parola è calato il gelo, come se tutti avessero paura di una squalifica, osservano gli utenti che hanno diffuso la clip.

E infatti si vede chiaramente l’imbarazzo degli inquilini e come Anita sgrani gli occhi. Poco dopo riecco l’inquadratura nel Tugurio con Lorenzo Remotti che torna dal confessionale. Non c’è certezza ma probabilmente è stato richiamato proprio per quanto affermato poco prima.

No ragazzi guardate la faccia di Anita, loro hanno così paura di venire squalificati da Piersilvio#GrandeFratello #GF pic.twitter.com/uxCLQhy5Xa — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 12, 2023

Sti ragazzi sono entrati da pochissime ore e già vengono richiamati e presi a parole dagli autori, mi sto sentendo malissimo#GrandeFratello #GFpic.twitter.com/A9czRy7ADs — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 12, 2023

Tornato dagli amici, il calzolaio inizia a raccontare loro cosa è successo. Entrato nella stanza confessionale qualcuno avrebbe urlato, dice Lorenzo. “Ha iniziato a fare la voce grossa. Sono entrato in confessionale ed era una iena: ‘Voi non capite niente, non avete capito chi sono io’”. Ma a questo punto la regia taglia la voce e non si capisce più chi stia parlando. Il popolo del web però non ha dubbi: qualcuno della regia deve aver perso la pazienza.