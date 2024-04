Accuse e veleni tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Le due protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello hanno iniziato a punzecchiarsi a distanza pubblicamente già da qualche giorno. La tensione tra le due è altissima. Non siamo ai livelli delle clamorose liti a cui i telespettatori hanno assistito nel corso del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ma poco ci manca. Adesso a soffiare sul fuoco è Beatrice. L’attrice ieri è stata ospite nuovamente di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante l’intervista non ha risparmiato una stoccata alla vincitrice del GF.

Ma andiamo con ordine. Già a caldo, subito dopo la finale del reality lo scorso 25 marzo, Beatrice si era lasciata andare ad un commento piuttosto acido, definendo apertamente quella di Perla una vittoria di coppia, giocata insieme al suo fidanzato Mirko Brunetti. Perla sul momento non ha risposto, ma alcuni giorni fa è letteralmente esplosa contro Beatrice in una intervista a Superguida tv.

Leggi anche: “Ho scoperto dopo il Grande Fratello cosa ha fatto”. Perla senza pietà su Beatrice: distrutta





Grande Fratello, nuovo affondo di Beatrice Luzzi contro Perla Vatiero

Ecco cosa ha detto Perla: “A prescindere da questo (la relazione con Mirko, ndr) nella casa del Grande Fratello ho avuto anche un mio percorso in cui non sono mancati scontri. Mi sono messa in discussione più volte e ho creato rapporti, sono state presente nella casa con tutti e penso che le persone da casa abbiano apprezzato la mia spontaneità e sincerità. Ho sempre detto in faccia agli altri quello che pensavo, senza mai nascondermi”.

Perla poi si è detta infastidito da un video di Beatrice che ha visto solo adesso in cui l’attrice le avrebbe attribuito il nomignolo di “regina del trash”: “Io non ho mai avuto questo accanimento nei suoi confronti e nemmeno mi è mai interessato. Alla fine Beatrice questo duello l’ha avuto, l’ha preteso ma poi alla fine lo ha perso”, ah replicato Vatiero.

Ieri come detto Beatrice Luzzi era ospita di Silvia Toffanin insieme ai suoi due figli Valentino ed Elia, anche se la puntata in realtà era stata registrata nei giorni scorsi. La conduttrice ha chiesto a Luzzi un commento a freddo sul finale del Grande Fratello. Ma a sentire la risposta di Beatrice la sua opinione non è cambiata: “Se quella di Perla è stata una vittoria meritata? È stata nella casa due mesi e mezzo meno dei veterani, era più fresca di molti altri. È entrata con una dinamica e fan ereditati da un altro reality. In ogni caso mi sta simpatica, anche se il suo comportamento in una specifica occasione non mi è piaciuto affatto”.