Da quando è entrata Beatrice Luzzi non ha mai avuto vita facile nella Casa del Grande Fratello perché continuamente sotto attacco ma queste ultime ore devono essere davvero difficili per lei. Intanto per la delusione avuta da Giuseppe Garibaldi. Dopo giorni di complicità, chiacchiere e tenerezze sotto le coperte, il coinquilino è uscito allo scoperto confessandole di essere innamorato di Samira Lui. Che è uscita giovedì perché eliminata al televoto dal reality.

E in effetti, appena comunicato il verdetto, Garibaldi è crollato e, sempre in lacrime anche nelle ore successive, si è poi sfogato con Beatrice Luzzi. Che naturalmente non l’ha presa bene. E proprio l’uscita di scena di Samira ha acuito le tensione con gli altri, amici dell’eliminata, ma non solo. Come Anita Olivieri e Angelica Baraldi. Per la prima l’uscita di Samira è dipesa dalla nomination dell’attrice e dagli scontri che le due hanno avuto.

GF, Anita e Angelica: il gesto contro Beatrice Luzzi

Per Angelica invece le cose sono diverse: ce l’ha con Beatrice Luzzi perché è stata apostrofata come una “gatta morta”, dopo alcuni battibecchi avuti in settimana. E così, chi per un motivo e chi per un altro entrambe le ragazze sembrano voler evitare la coinquilina in tutto e per tutto. Il pubblico l’ha notato e pubblicato in rete il video che trovate poco più sotto.

Nel filmato si vedono Anita e Angelica in cucina a prendere la loro tisana. Insieme a loro anche Mirko Brunetti e Massimiliano Varrese, che è invece intento svolgere le pulizie del piano di cottura. E appena passa di lì Beatrice Luzzi per domandare qualcosa all’ex Temptation le due fanno prima qualche battutina, poi si dileguano.

Anita “Ecco”

Riferendosi all’arrivo di Bea in cucina.

Poi se ne va con Angelica con tanto di canzoncina perculo.



Bea mi fa tanta tenerezza, non merita tutto questo 💔

Come i bambini all’asilo vi giuro #grandefratello pic.twitter.com/CcehimlnJm — Nene🫶🏻 (@NeninaNene) October 20, 2023

“Ecco”, dice Anita appena vede Beatrice per poi ‘scappare’ con Angelica verso i divanetti tra l’altro canticchiando a Marcia Imperiale di Star Wars, il Darth Vader’s theme per la precisione. E l’attrice? Dalle immagini sembra fare finta di niente. Ma i telespettatori una posizione l’hanno presa eccome: l’atteggiamento delle due gieffine è stato subito giudicato infantile, “da bambine”. E c’è anche chi, senza riportare gli insulti, commenta “Che pena”, “Che schifo”, “Come si fa a trattare così una persona”. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni?