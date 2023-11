Grande Fratello 2023, la confessione privata di Mirko Brunetti. Non è facile restare molto tempo lontano dai propri affetti e dalla propria vita quotidiana, e lo sa bene il gieffino che, come ormai è noto a tutti, si abbandona spesso al pensiero della fidanzata Greta Rossetti, la tentatrice con cui uscì da Temptation Island lasciando la fidanzata storica Perla Vatiero. Ed è proprio con l’ex fidanzata che Mirko, di recente, ha avuto in confronto. Un momento, questo, che sembra aver toccato nel profondo Mirko e sollevato alcune perplessità.

La confessione privata di Mirko Brunetti sulla fidanzata. All’interrno della casa del Grande Fratello 2023 i concorrenti proseguono la corsa verso il traguardo finale che vedrà solo uno di loro come vincitrice o vincitore ufficiale di un’edizione che tiene insieme vip e nip sotto lo stesso tetto. Ma lontano dai propri affetti più cari, l’esperienza televisiva non è mai così scontata. E lo sa bene Mirko, le cui vicende private sono tra le più discusse di sempre.

La confessione privata di Mirko Brunetti sulla fidanzata: “Ho una brutta sensazione…”

Perla sarà la la nuova concorrente pronta a varcare la soglia del GF 2023? In attesa di scoprire cosa accadrà, si apprende che nelle ultime ore il 26enne si è confidato con Angelica Baraldi in merito alla fidanzata Greta. Mentre il concorrente si trovava ai lavelli della cucina, al suo fianco c’era Angelica. Mirko a questo punto si è lasciato andare ad alcune confessioni private: “Ho una brutta sensazione e io difficilmente sbaglio. Sono pensieri su Greta…”.

Mirko poi prosegue a parlare delle sensazioni con la gieffina: “Come li sentivo su Perla, li ho anche su di lei”. Nell’ascoltare queste parole, Angelica ha provato a pronunciarsi su quanto detto dal compagno di gioco: “Io do molto peso alle parole e se una persona dice che ti ama, è perché ti conosce bene e se lei non ha capito quello che stavi provando l’altra sera, che cosa significasse quell’emozione per te, ma ci vede altro, allora significa che non ti conosce e che non si fida”.

Angelica ha dunque provato a rincuorare Mirko, notevolmente preoccupato, che ha poi proseguito nel dialogo dicendo: “Io parlo così perché ho paura, quando una persona è innamorata teme un po’ le reazioni, solo che, poi, anche io ho paura delle mie”, ha confessato ancora il gieffino ignaro del fatto che in verità la fidanzata sta facendo di tutto per fargli arrivare tutto il calore del pubblico.