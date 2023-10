GF 2023, momenti di tensione in studio durante la puntata di ieri giovedì 26 ottobre. Alfonso Signorini è stato protagonista di un attacco, che alcuni tra il pubblico hanno giudicato clamoroso, ai danni di Massimiliano Varrese. Varrese che ieri ha perso in nomination contro Beatrice Luzzi ed è finito in lista per l’eliminazione definitiva. La situazione tra i due è apparsa decisamente pesante. A caricare il tutto, poi, ci aveva pensato Cesara Buonamici che aveva interrogato entrambi i concorrenti.

Su cosa? Su quale fosse la reciproca considerazione. “Io in quell’abbraccio ci ho trovato bellezza. Lui mi ha chiesto scusa perché ha sbagliato, io non l’ho fatto perché non dovevo dirle nulla”, ha detto Beatrice. Poi è arrivato il turno di Varrese. “Un qualcosa che mi può piacere di lei. Io in quell’abbraccio ci speravo”.





GF 2023, Varrese contro Grecia: Alfonso Signorini interviene

“Mi piace comunque la sua eleganza e dialettica e il suo cinismo. Gli ho chiesto scusa perché sono stato eccessivo e dovrebbe faro lei. Ha acquisito fascino nella Casa”. Poi l’attore ha aggiunto: “Tu non hai detto nulla? Sei una santa? Sono settimane che non ti considero e non ti parlo e mi tiri in ballo. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Sei un’attrice, hai un copione noioso”.

La polemica è finita lì, ma non per Varrese che è finito sotto la lente di Signorini dopo aver attaccato Grecia Colmenares con la quale non si è di certo risparmiato: “Hai capito l’attricetta delle soap opera? In confessionale faccio il delirio, basta (…). Capito la santarellina bionda del Venezuela che infida? Basta. Avete sentito cosa ha detto l’angioletto biondo con gli occhi da megera? Io scateno un putiferio!”.

Alfonso: -“Però anche tu ti lasci andare a delle cattiverie MOSTRUOSE, perché quando dici che Grecia e Beatrice non hanno avuto più la carriera che desideravano, non è che ha parlato Marcello Mastroianni”



ALFONSOOOOOOO#grandefratello #gf pic.twitter.com/ABceGH7yd4 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 26, 2023

Durissimo Alfonso che, in risposta alle lamentele di Varrese ha detto: “Però anche tu ti lasci andare a delle cattiverie mostruose, perché quando dici che Grecia e Beatrice non hanno avuto più la carriera che desideravano, cioè non è che ha parlato Marcello Mastroianni eh”. Una umiliazione in piena regola.