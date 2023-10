Clamoroso Beatrice Luzzi, dopo anni di silenzio si scopre il motivo per il quale la concorrente del GF 2023 ha lasciato Vivere, la soap opera italiana in onda allora su Canale 5 che contribuì a dargli la popolarità. Lo ha rivelato l’attore e regista Gabriele Lazzaro nel corso di un’intervista esclusiva a Novella 2000. Intanto ieri Beatrice, forse la candidata più autorevole per la vittoria finale, ha avuto parole durissime per il caso Heidi.

>“Ma cosa gli fai fare!”. Bufera sulla vip della tv, il figlio e il cibo nella spazzatura. Subito delirio di commenti e offese e la sua giustificazione

Dopo l’abbandono della ragazza si è rivolta così ai suoi inquilini: “Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni”. L’attrice ha poi continuato il suo discorso: “Tutte le ragazze italiane, recluse…”.





GF 2023, svelato il motivo per cui Beatrice ha abbandonato Vivere

Parole dure erano state anche usate da Massimiliano Varrese: “Si vede quanto eravamo innamorati. Come si fa a ricattare una figlia così? C’è qualcosa che mi puzzava, io volevo capire la verità. Sono passato per oppressivo. Pensa quanto soffriva qua dentro, questa cosa mi fa incazare. Pensa quanto ha sofferto, sta cosa mi fa incazare”. Di sicuro se ne parlerà.

Tornando a Beatrice, Gabriele Lazzaro ha raccontato tutta la verità: “Sono intervenuto contro le dichiarazioni di Adriana Volpe, che ho trovato fuori luogo. Il tutto finalizzato a mettere in discussione la veridicità delle parole di Bea circa il suo addio a “Vivere”. Ero nel cast, ho cognizione di causa e so quello che dico”.

“Confermo che ha scelto di sua iniziativa di lasciare la soap, stanca dell’energia che le lasciava addosso un personaggio forte e discutibile come quello di Eva. Un personaggio “cattivo” ma in costume (come Lucrezia in “Elisa di Rivombrosa”, ndr). Sarebbe stato sicuramente meno compromettente per Bea, perché storicamente meno legato alla realtà”.