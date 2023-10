Si scalda il clima nella casa del Grande Fratello 2023 e quando mancano poche ore alla puntata di lunedì 30 ottobre ecco che da fuori arriva una bomba clamorosa. A quanto riportano alcune fonti molto fondate stasera sarebbe pronta a fare il suo ingresso una nuova concorrente. A rilanciare il gossip sono Deianira Marzano e Amedeo Venza, sicuri del fatto. Dentro la casa, intanto, si stanno creando dinamiche sempre più particolari, con il binomio formato da Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi che manipola l’attenzione.

>Tra le braccia di Varrese: colpo di scena Beatrice al Grande Fratello. Garibaldi era lì, immobile e impaurito. Le urla nella casa

Su di loro, nel corso della puntata di venerdì 28 ottobre, si erano alzati dubbi. A sollevarli Cesara Buonamici che non ci aveva girato intorno. “Noi vi abbiamo visto sospetti. Stuzzicarvi, poi avvicinarvi, siete sospetti”, aveva detto. Parole che avevano lasciato il pubblico interdetto.





GF 2023, Greta Rossetti nuova concorrente ufficiale?

E interdetto sarà ancora di più per quello che potrebbe succedere stasera. Tutto, ancora una volta, risale alla scorsa puntata quando Signorini ha chiesto a Mirko Brunetti chi vorrebbe che entrasse in casa tra Greta Rossetti e Perla. Mirko che aveva ricevuto una lettera da Perla: “Ciao Mirko, inutile dirti che ti seguo. Conoscendomi, sai che non faccio cose a caso”.

“Ti mando però questa lettera, perché tu sei dentro e non sai quello che succede fuori. Scusa per le lacrime ma non riesco a contenere l’emozione. Ora sono una persona matura e ti auguro ogni bene. Il dolore non lo superi con un’altra persona, ma stando da sola. Sei stato l’amore della mia vita e ti porterò dentro di me”.

Parole che avevano colpito Mirko al cuore. Per lui Signorini avrebbe pronta una sorpresa che non si sa quanto gradita. Stando alle indiscrezioni, pare proprio che l’ex tentatrice di Temptation Island Greta Rossetti farà presto il suo ingresso. E so fosse saranno fulmini e saette. Il pubblico del Grande Fratello è avvisato.