Grande Fratello 2023, la sorpresa è finalmente arrivata. Sono mesi che gli inquilini vip e nip vivono le dinamiche della casa più spiata d’Italia, lontani dai propri affetti. E da fuori ovviamente anche i fan non possono che affezionarsi ai concorrenti, schierandosi in fazioni nette. E fin dal suo ingresso in casa, una delle concorrenti ha saputo conquistare il cuore di tutti. Ovviamente prima o poi c’era da aspettarselo che per lei sarebbe giunta una super sorpresa.

Giselda Torresan riceve una sorpresa fuori dalla casa del Grande Fratello 2023. La giornata per la concorrente non poteva che cominciare nel miglior modo e infatti la sorpresa è più che riuscita. Tutto ha avuto inizio quando affacciandosi dal giardino tutti gli inquilini della casa hanno visto svelontare alto in cielo uno striscione.

Leggi anche: “Sento delle cose, non posso negarlo”. Grande Fratello, abbiamo la prima, vera coppia





Giselda Torresan riceve una sorpresa fuori dalla casa del Grande Fratello 2023. Urla di gioia: “Grazie!”

Come ogni striscione degno di nota, anche una scritta, un messaggio dedicato a Giselda per incoraggiarla a proseguire al meglio la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. “WM ❤️ GISELDA TE VOEMO BEN ❤️ FAN”, riporta la scritta in dialetto veneto. E con lo sguardo colmo di emozione e gli occhi lucidi per la gioia Giselda non poteva che ricambiare incredula con un sincero “Grazie” urlato al vento nella speranza che potessero sentirla.

Ovviamente dopo la splendida sorpresa dello striscione, la gieffina non poteva che riflettere sul gesto e commentare: “La gente mi vuole bene e voglio bene loro anch’io”, queste le parole riferite mentre ha abbracciato forte per la gioia Rosy a cui poi ha rimarcato ancora in piena euforia per il gesto di affetto ricevuto inaspettatamente: “Sono contenta”.

La sorpresa dello striscione sopraggiunge in casa dopo un altro colpo di scena. Sembra che sia stata ufficializzata la prima coppia dell’attuale edizione del reality show. Stiamo parlando proprio di Paolo Masella e di Letizia Petris: “Sento delle cose per Paolo, non posso negarlo. Lui lo sapeva già da ieri. Non so come andrà, ma voglio vivermela. So cosa merito. L’amore che mi dà Paolo, le attenzioni, la cura, è quello che sento quando gli sono vicino, è importante per me. Le emozioni valgono troppo, non posso fare finta che non esistono”.