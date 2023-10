Sono passati pochi giorni dal terremoto che ha scosso dalle fondamenta il Grande Fratello 2023. Pochi giorni da quando, nel cuore della notte, la bellissima Heidi Baci aveva deciso di lasciare la casa dopo l’ingresso del padre ed un dialogo finito sotto i riflettori e le attenzioni di tutti. “Sono venuto qui perché ti voglio bene, ci hai fatto felici. Dopo un po’ una scelta molto sbagliata ci ha sbalorditi. o e la mamma siamo devastati, ha alzato un polverone inutile”.

“Tra te e un uomo più vecchio di me, tra poco andiamo in pensione. un pugnale nel cuore – ha continuato il papà di Heidi Baci mentre l’attore ascoltava stupito – Mi sembri un’altra persona. Non sei riuscita ad alzare un muro con una persona che ti preme e ti mette sotto stress. Non ho parole. La mamma non ti guarda più da quel momento. Io sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia o di calpestare la tua dignità”.





GF 2023, Heidi Baci rompe il silenzio dopo l’addio al programma

Parole che erano stato oggetto di dibattito. E sulle quali era intervenuta anche l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace ha detto: “Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto. A una ragazza davanti a tutta Italia. A milioni di spettatori, non so quanti ma suppongo che ne abbia”.

“E l’ha mortificata in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di 50 anni”. Concetti simili erano stati espressi anche dagli altri inquilini della casa, a cominciare da Beatrice Luzzi che non le aveva mandate a dire. Heidi, da quel giorno, si era chiusa in una sorta di silenzio. Fino ad ora quando il suo profilo Instagram ha ripreso a parlare.

A scrivere non è stata lei direttamente ma qualcuno lo ha fatto per conto suo: “Ciao a tutti. Grazie mille per il supporto che continuate a dare a Heidi. La sua uscita ci ha distrutti tutti. Secondo me era una potenziale finalista. Peccato, le cose non erano a favore suo questa volta. A presto”. In un post a parte, inoltre, viene riferito che Heidi Baci tornerà molto presto a gestire i suoi profili.