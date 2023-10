L’addio ora è certificato, tra la coppia di famosi l’amore è arrivato al capolinea: solo un anno fa era nato il primo figlio. A dare l’annuncio è lei con un comunicato dal quale emerge dolore e sofferenza. “È facile (forse troppo) giudicare dall’esterno. O meglio cercare di capire cosa veramente sia successo. Rimango dell’idea che una relazione, quando finisce, non c’è mai “chi ha ragione”. Ogni persona ha le sue. C’è solo chi sta meglio e chi sta male, chi va avanti e chi è fermo a metabolizzare”.

>“Ecco perché lascia la casa”. Scandalo al Grande Fratello, la concorrente esce per sempre. L’ira del pubblico: “Ma com’è possibile!”

“Sono una donna, sono una mamma. Volevo solo una famiglia. E su questo sono sincero. Ho mandato giù tanto, ho aperto la mia casa per il bene del nostro bambino. ma quando quel “poco” di rispetto manca, la porta di casa mia si chiude. C’era una vita, c’era amore ma a senso unico. A volte l’istinto animale è più forte”.





Matrimonio a prima vista, finita tra Francesca Musci e Andrea

Parole che lasciano pensare ad un tradimento e ad una frattura impossibile da sanare. Loro sono una delle coppie più amate del programma di Real Time, ‘Matrimonio a prima vista‘. Di chi si tratta? Di Francesca Musci e Andrea Ghiselli che un anno fa avevano accolto nelle loro vite il piccolo Riccardo. A dare la notizia, attraverso una Storia Instagram, era stata lei, che aveva mostrato il braccialetto medico del piccolo.

Aveva poi aggiunto di essere molto stanca per il lungo travaglio affrontato, ma piena di gioia. Gli attriti tra la coppia non erano mancati. Già un paio di anni fa si erano detti addio. Lui accusava lei di vittimismo, lei accusava lui di violenza psicologica. “Spero di chiudere questa pagliacciata. Mi aspettavo una persona molto più matura”.

“Ma a certi atteggiamenti avevo capito che non si può pretendere più di quel tanto… Io non cado mai nelle provocazioni, lo sapete in questi anni quante ne ho avute ma io non cado mai in questa fognatura, però sono stufa che persone cattive – perché questa è cattiveria – passino per sante e io odio questo. Sia chiaro, odio l’atteggiamento, non la persona”.