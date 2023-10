Grande Fratello 2023, archiviata la puntata di ieri 30 ottobre restano le scorie mentre cresce l’attesa per la prossima puntata del programma. Dopo l’eliminazione di Valentina in nomination sono finiti quattro gieffini tra cui Alex Schwazer e Beatrice Luzzi, ormai abbonata a finire al televoto ed a vincerlo. Non c’è dubbio, infatti, che nessuno come lei abbia saputo entrare nelle simpatie degli italiani che la stanno accompagnando verso la vittoria.

Vittoria che però è tutt’altro che scontata. Nel corso delle edizioni precedenti, infatti, raramente il favorito d’obbligo è uscito con la palma della vittoria. Il Grande Fratello ha sempre abituato a tanti capovolgimenti di fronte (pensate, per esempio, alla vittoria della principessa Selassié che nessuno aveva pronisticato) e soprese.





Sorprese come quella che ha ricevuto ieri Grecia quando, ad inizio puntata, Alfonso Signorini ha annunciato “C’è suo figlio dietro la porta rossa”. Figlio, Gianfranco, con il quale non si vedeva da quattro anni per colpa del Covid che aveva impedito ai due di spostarsi per potersi ritrovare e alla crisi presidenziale vissuta dal Venezuela che aveva reso difficile al figlio ottenere il passaporto.

Alfonso Signorini, prima di svelare a Grecia l’ingresso nel figlio nella Casa, ha voluto far recapitare all’attrice una lettera: “Ciao mamma. Sai che mi piace di più comunicare dal vivo, soprattutto in questa situazione. Voglio dirti che sono orgoglioso di te e sono elice che stai facendo quello che ti piace. Ti stai facendo anche degli amici veri. I tuoi fan hanno l’occasione di vederti per la prima volta per come sei davvero. Mi piacerebbe essere lì ma ho degli impegni e non posso”.

Resistere a questo Freeze è stato decisamente difficile per Grecia! ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/dgZfzTb6gz — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2023

“Sono orgoglioso di te. Continua a fare quello che stai facendo. Non permettere a nessuno di remarti contro. L’Italia ti ama. Continua a essere come sei”. Poco dopo, a sorpresa, il 31enne ha fatto il suo ingresso nella Casa ed è stato forse il momento più toccante di questa edizione.