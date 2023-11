Grande Fratello 2023, la notizia corre veloce sul web. Il reality show di Alfonso Signorini prosegue la sua corsa verso la puntata finale, quella che decreterà il nome della vincitrice o del vincitore ufficiale della trasmissione. Un’edizione speciale, se così può dirsi, che vede la partecipazione sia di concorrenti vip che di concorrenti nip, ovvero non famosi. E le acque in casa sono tutt’altro che calme, soprattutto quando in ballo c’è la possibilità per uno di loro di abbandonare la casa prima del dovuto. Angelica Beraldi? Ebbene, i riflettori restano accesi su di lei.

Angelica Beraldi a rischio eliminazione, i risultati del sondaggio parlano molto chiaro. Purtroppo per alcuni dei concorrenti è arrivato il momento di contare le ore che separano dal verdetto definitivo, quello che vedrà l’eliminazione dalla casa più spiata d’Italia.. Le regole sono regole, dunque non resta che accettare la decisione in silenzio e lasciare che siano altri a proseguire nel gioco verso l’ambito montepremi finale.

Angelica Beraldi a rischio eliminazione, il colpo di scena e il motivo

Ma ad aiutare le previsioni in vista della nuova eliminazione dalla casa, puntuali come ogni settimana, i risultati del sondaggio. La sfida è aperta tra Vittorio Menozzi, Rosy Chin e Angelica Baraldi. Chi di loro sarà costretto a salutare i compagni di gioco e uscire di scena? Purtroppo per la gieffina, la situazione non sembra essere delle migliori. Ecco chi al momento è data come la sfavorita.

Stiamo parlando proprio di Angelica Beraldi che ha raggiunto un 15.9% di voti di contro a Rosy, che si posiziona al secondo posto in classifica con un 24.67%. Il primo posto invece va a Vittorio Menozzi, che si aggiudica invece un ottimo risultato, pari al 59.54%. Insomma, stando al sondaggio, Angelica dovrebbe prepararsi a ricevere la brutta notizia, anche se Rosy sembra essere a pari rischio. Solo la messa in onda del programma rivelerà tutto con certezza.

🚨 SOLO i #Perletti CHI STATE SALVANDO? — Grande Fratello 2023 – Sondaggi (fp) (@gf22sondaggi) November 23, 2023

Se Agelica vedrà realmente confermata la sua eliminazione, senza dubbio, potrebbe non digerire bene il brutto colpo. Infatti la concorrente negli ultimi giorni ha provato a gestire nel miglior modo il suo rapporto di amicizia con Mirko Brunetti, a sua volta alle prese con la new entry nonchè ex fidanzata Perla. Angelica non ha mai nascosto il suo affetto nei riguardi dell’ex Temptation Island e certamente l’entrata in gioco di Perla ha fatto vacillare alcuni equilibri. Per non parlare di Greta Rossetti, che da casa spera sempre che Mirko continui a scegliere lei come dolce metà.