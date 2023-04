“No, non può averlo fatto davvero”. Silvia Toffanin, pubblico in rivolta per Nikita: il gesto dopo la finale GF Vip

Lunedì 3 aprile è andata in onda l’ultima puntata del GF Vip 7, il programma si è dunque concluso dopo oltre 6 mesi. A spegnere le luci della casa sono state Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, le quali durante tutto il reality non sono riuscite a creare un legame, ma anzi hanno spesso avuto dei duri scontri, persino negli ultimissimi giorni. Nonostante ad aggiudicarsi la vittoria sia stata Nikita, pare non essere stata invitata nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin e ciò ha ovviamente fatto infuriare i suoi fan.

In seguito alla messa in onda dell’ultima puntata del GF Vip 7, dei fan hanno fotografato Oriana e l’ex gieffino Daniele insieme. Dalle foto sono apparsi molto felici e sorridenti e pare abbiano passato la serata e nottata insieme. Tornando però a parlare di Nikita Pelizon, non si è ben capito come mai Silvia Toffanin abbia deciso di non invitarla nel suo salotto, essendosi aggiudicata la vittoria del famoso programma condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip 7, Nikita Pelizon e la clamorosa scelta di Silvia Toffanin

I cosiddetti ‘Nikiters’ hanno innalzato una bufera su Twitter, non avendo gradito per nulla la scelta da parte di Silvia Toffanin. Pare invece che durante la puntata di Verissimo, che andrà in onda sabato 8 aprile alle ore 16.30, sarà presente proprio Oriana Marzoli, la quale si è classificata seconda al GF Vip 7. La scelta sarebbe ricaduta su di lei, e non su Nikita Pelizon, per permetterle proprio di raccontare come sta proseguendo la frequentazione con Daniele Dal Moro fuori dal reality.

Negli anni passati è però sempre capitato che il vincitore del Grande Fratello venisse invitato a Verissimo, per poter raccontare le sensazioni ed emozioni avvertite durante tutta l’esperienza all’interno del reality show, ma soprattutto durante la proclamazione della vittoria. Si ipotizza che Nikita potrebbe essere comunque invitata dalla Toffanin durante le prossime puntate del suo programma. Ai fan non è però proprio andata giù la scelta di far andare Oriana prima dell’influencer triestina.

Nikita Pelizon, è stata fortemente sostenuta nella votazione dell’ultimo televoto anche dai fan di Antonella Fiordelisi, uscita dal programma pochissime settimane prima della sua conclusione. Le due, appartenenti al gruppo degli ‘Spartani’, hanno creato una splendida amicizia e sono state l’una accanto all’altra nel corso dei mesi nella casa.