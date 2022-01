“Non ci voleva”. Gerry Scotti, brutto colpo per il conduttore

Ieri sera è andata in onda l’ultima punta di ‘Caduta libera’, il torneo dei campioni con Gerry Scotti. Nella serata conclusiva del Quiz Game di Canale 5 abbiamo visto sfidarsi diversi campioni. Nella botola centrale è partito il Campione in carica, Michele Marchesi (campione per 32 puntate, ancora imbattuto, con un montepremi complessivo vinto di 275.000 euro). A spuntarla alla fine è stato Christian Fregoni che ha battuto in finale l’amico Nicolò Scalfi in una sfida molto combattuta.



Gara perfetta per il bagnino classe 1992 che non ha commesso neanche un errore costringendo Nicolò all’eliminazione e alla caduta nella botola. Tanta tensione ed emozioni che però non sono serviti a Gerry Scotti per vincere la gara degli ascolti. Nella serata di ieri, mercoledì 5 gennaio 2022, su Rai1 Heidi ha conquistato 3.538.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 Caduta Libera Campionissimi ha incollato davanti al video 2.293.000 spettatori con uno share del 12.5%.



Su Rai2 Kalipè – A Passo d’Uomo ha interessato 693.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Big Game – Caccia al presidente ha raccolto 1.334.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Caro Battiato è visto da 2.267.000 spettatori (11%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 919.000 spettatori (5.2%). Su La7 Speciale Non è L’Arena registra 849.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Friends: The Reunion segna 539.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Wild Teens – Contadini in Erba è seguito da 267.000 spettatori pari all’1.2%.







Sul 20 X-Men Le origini – Wolverine è la scelta di 407.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 Valhalla sigla 349.000 spettatori (1.5%). In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.705.000 (19,9%), su Canale 5 Striscia la Notizia 3.450.000 (15,1%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.758.000 (7,4%), su La7 In Onda 1.515.000 (6,4%), su Rai2 Tg2 Post 1.119.000 (4,7%), su Rete4 Controcorrente 1.042.000 (4,5%) nella prima parte e 964.000 (4%) nella seconda.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.807.000 (24,1%) e Tg1 5.577.000 (25,3%). Su Canale5 Caduta Libera (replica) 3.265.000 (16,8%) e Tg5 4.191.000 (18,8%). Nel daytime da segnalare su Rai1 Vita in Diretta 2.666.000 (18,4%) che affonda ancora una volta Pomeriggio 5 News (1.775.000 e 12%) a cui non servono per vincere nemmeno gli strilli ad alta voce dell’inviata per non far sentire il collegamento con Rai1.