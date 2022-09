Chi è George Ciupilan del GF Vip 7: età, altezza, peso, fidanzata, perché è famoso

George Ciupilan chi è: età, altezza, peso e le curiosità del concorrente del Grande Fratello Vip 7. Nel 2022 il giovane è entrato nel cast del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, ma questa non è stata la prima volta in televisione.

George Ciupilan ha infatti conquistato la notorietà partecipando ad altri due reality molto amati dal pubblico giovanile: Il Collegio e La caserma. In queste due occasioni il giovane volto della televisione ha raccontato la sua vita, fatta di tanta sofferenza e dolore. Il concorrente del GF Vip 7 è tornato sull’argomento in una intervista rilasciata al settimanale Chi. “Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo”.





George Ciupilan chi è: età, altezza, peso, fidanzata, il Collegio, La caserma, TikTok

Un periodo di grande solitudine e dolore, vista anche la giovanissima età di George Ciupilan, finito solo con il ritorno della madre, che lo portò in Italia dove lei lavorava come badante ad Arenzano. Madre e figlio hanno raggiunto l’Italia con un van e da allora la sua vita è cambiata. Per paura che il padre lo potesse ritrovare, George Ciupilan si è dovuto nascondere per diverso tempo.

“Prima a Venezia, poi a Genova, da amiche di mia madre. Passato un po’ di tempo, mi sono stabilizzato in provincia di Savona con mamma e il suo nuovo uomo. Mio padre sono anni ormai che non lo sento. I ricordi mi fanno troppo male. Rivederlo potrebbe farmi crollare il mondo addosso, anche incontrarlo per caso. Una dottoressa mi ha spiegato che i traumi si riaccendono quando noi li visualizziamo. E io non voglio più vedere”, il racconto del giovane a Chi. Poi la svolta con il provino per Il Collegio, il reality show in onda su Rai Due. A raccontare il retroscena è sempre George Ciupilan sulle pagine di Chi.

“Una sera ho guardato Il Collegio e ho detto a mia madre: ‘Faccio il casting’. Lei, che in quel momento faceva piccoli lavoretti, mi ha risposto: ‘Vai, sono con te’”. Da quel momento la sua vita è cambiata: “Finalmente sono riuscito a essere me stesso, a venir fuori, a parlare, e sono stato trattato da persona e non come ‘il rumeno’. Mi sono sentito accettato”.

Dopo l’esperienza in tv, il giovane è diventato un famoso tiktoker con un seguito di oltre un milione di follower. George Ciupilan: età, altezza e peso. Il giovane è nato nel 2002 in Romania. La sua altezza è di un metro e settantotto centimetri per un peso di circa settanta chili. Concluso Il Collegio, George Ciupilan e l’alunna Roberta Zacchero si sono fidanzati ma la loro storia è durata solo pochi mesi.

