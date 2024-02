Geolier è un rapper italiano noto per i suoi testi in dialetto napoletano e per la partecipazione al settantaquattresimo Festival di Sanremo 2024. Ha iniziato ad appassionarsi di musica da adolescente grazie al freestyle e ai dischi dei Co’Sang, Club Dogo, Michael Jackson, Nas e Rocco Hunt. E del 2018 il suo singolo di debutto (P Secondigliano) realizzato con Nicola Siciliano. Nello stesso anno sono usciti i brani Mercedes, Queen e Mexico.

Nel 2019 Geolier ha firmato per BFM Music, etichetta discografica indipendente fondata da Luchè, con la quale ha pubblicato nell’ottobre dello stesso anno l’album di debutto Emanuele, al quale hanno collaborato artisti come Luchè, Emis Killa, Guè, Lele Blade e MV Killa. Per il giovane Geolier si tratta di un vero successo, perché in meno di un anno, il disco è stato certificato disco di platino dalla FIMI per le oltre 50mila copie vendute a livello nazionale. Per intraprendere la carriera da cantante Geolier ha dovuto lasciare il suo lavoro e in una intervista aveva commentato così quella scelta molto difficile.





Chi è Geolier: anni, altezza, peso, fidanzata famosa, come si chiama davvero, Napoli, Sanremo 2024

“È difficile abbandonare un posto di lavoro per fare musica. Lavoravo in una fabbrica di lampadari e lasciare questo per mio padre era inconcepibile. Lasciare un posto di lavoro per fare musica, non capiva, mi diceva che dovevo realizzarmi”, aveva detto il rapper Geolier in una intervista rilasciata qualche tempo fa. Il 2020 ha segnato un anno di importanti collaborazioni per Geolier. L’artista ha lavorato con Neves17, Lele Blade, Dat Boi Dee, Boro Boro, Shablo, Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Anna Tatangelo, Shiva e Lazza.

