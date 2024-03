Dopo il secondo posto ottenuto a Sanremo 2024 l’attenzione mediatica su Geolier non è diminuita. Al cantante è stato attribuito un flirt con l’attrice italiana (bellissima) del momento. Nei giorni scorsi la presenza del rapper all’università Federico II di Napoli, dove ha tenuto una lezione, aveva scatenato le polemiche. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, aveva detto: “Non si è fatto il nome di nessuno, ma se un rapper, un ragazzo, si fa vedere con una pistola e inneggia alle mafie e alla violenza, è ovvio che per me è un modello negativo”.

“E penso che una università non debba invitare chi inneggia alle armi, alla violenza, alla droga. L’Università deve essere un luogo di cultura e di legalità. Non possiamo permettere che modelli negativi, che inneggiano alla violenza e alla criminalità, vengano proposti come esempi ai nostri giovani”. A rispondere era stato il rettore dell’università: Matteo Lorito.





Geolier flirt tra il cantante e l’attrice Maria Esposito

Sul Mattino ha detto: “Conoscersi è fondamentale per crescere. Chiederemo a Emanuele di aiutarci a entrare in un mondo che sembra impermeabile alla cultura e alla formazione, al vivere secondo le regole della legalità. Parla di abbandonare le armi, condanna il modello della violenza, elenca le paure di un giovane che teme ignoranza, incoscienza, emulazione”.

E dunque “perché non dare una possibilità a questo ragazzo di dire la sua? Non gli stiamo dando un premio ma gli è stato chiesto di esporsi, rispondendo senza filtri alle domande degli studenti. Accettando, Geolier ha dimostrato secondo me coraggio e maturità. E gliene siamo grati”. Geolier ha spiegato di non poter insegnare niente a nessuno.

Geolier che Gabriele Parpiglia aveva accostato alla bellissima attrice di Mare Fuori Maria Esposito. Il giornalista ha spiegato che da qualche tempo la fidanzata storica del cantante ha cancellato tutte le foto sui social con lui. “Dicci la verità, l’hai lasciata per lei?”, si legge nei commenti. Inoltre, Geolier nel suo video del brano presentato a Sanremo, ha scelto come protagonisti Artem e Maria Esposito. Dal cantante è arrivata una smentita, ma sarà vero?