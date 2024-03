Amici 23, ancora polemiche dopo le ultime anticipazioni. Le voci che filtrano da dentro lo studio (la puntata che andrà in onda sabato è stata registrata ieri) parlano di una eliminazione eccellente e che, tra le altre cose, stravolge la classifica di mercoledì. Sempre ieri, intanto, sono arrivate le nuove parole di Ayle (eliminato della prima puntata insieme a Kumo). Ayle che aveva commosso tutti lasciandosi andare ad un abbraccio con Maria De Filippi con la quale aveva stretto un legame fortissimo.

>>“Vi devo dire cosa è successo”. Flavio Briatore operato d’urgenza, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio dopo il delicato intervento

“Penso di essere cresciuto come artista ma soprattutto come persona. Ho imparato a combattere e a convivere con i miei demoni e penso di averli affrontati a testa alta. Volevo ringraziare Maria De Filippi e anche @anna_pettinelli per tutto quello che abbiamo passato e per quanto ha creduto in me durante tutto il percorso”.





Anticipazioni Amici 23, il quarto eliminato del serale è Giovanni

A far compagnia ad Ayle ora c’è un altro nome pesante. A rivelare l’eliminazione è Novella 2000, che scrive: “Novella2000.it ha ricevuto una segnalazione da dei fan, presenti alla registrazione. Secondo i rumor riferiti il nome del presunto secondo eliminato della seconda puntata di Amici 23 dovrebbe essere Giovanni. Il giovane ballerino pare sia stato pizzicato mentre lasciava la scuola per fare ritorno a casa”.

I commenti dei fan sono stati duri: “Se fosse vero sarebbe una delusione enorme”, si legge su Instagram. “È un scandolo, dobbiamo fare qualcosa”. E ancora chi supera il limite: “Facciamo un macello”. Il ballerino ha una nutrita schiera di fan: “Proprio bravissimo grazie Todaro per averlo chiamato io non ho mai guardato Amici ma quest’ anno faccio il tifo per Giovanni che mi fa molta tenerezza”, aveva scritto nei giorni scorsi un’utente.

Intanto altre anticipazioni rivelano che la puntata è stata sospesa per qualche minuto. A quanto riferiscono gli spoiler, è saltata una mattonella dello studio fatta di vetro tagliente. Per questo motivo, la registrazione è stata interrotta, si è dovuto fermare temporaneamente il programma per sistemare il pavimento.