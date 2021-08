Gemma Galgani torna a parlare di Tina Cipollari. Per l’opinionista il periodo non è stato dei migliori dopo il polverone sollevato in merito alle affermazioni di Ambra Lombardo a proposito dell’ex marito Kikò Nalli. Una polemica che però non ha di certo scalfito i preparativi per le nozze in vista con Vincenzo.

Ricordate cosa ha detto Ambra Lombardo? “Forse in fondo in fondo è ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”, ma il tentativo di sferrare la frecciatina a Kikò Nalli e suscitare qualche reazione da parte di Tina ha fatto un bel buco nell’acqua.

Ci pensa la dama torinese, però, a tenere alta la temperatura. Gemma e Tina, acerrime ‘nemiche’ di sempre, non smettono mai di animare i loro simpatici e pungenti siparietti. Un botta e risposta a cui il pubblico, diciamolo, non può più fare a meno.





Di recente questa la dama si è lasciata andare a qualche dichiarazione in più sul magazine ufficiale della trasmissione: “Di momenti brutti ce ne sono stati. Tutto quello che mi viene voglia di fare in un preciso momento lo faccio e basta, ignara e indifferente a quello che potrà succedere dopo”.

“Certo sono anche consapevole che un atteggiamento di questo tipo comporta rischi, a volte, anche molto elevati, espone più facilmente a critiche e delusioni, ma sono fatta così e non credo di poter cambiare proprio adesso”. Poi la frecciatina a Tina: “A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata”.