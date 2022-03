Gemma Galgani è da anni la protagonista assoluta di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. È il volto principale del programma tanto che spesso gli appuntamenti quotidiani iniziano sempre con lei al centro dello studio e il pubblico in attesa di scoprire le evoluzioni delle sue conoscenze. Ha esordito nel 2008 a Uomini e Donne e da anni è alla ricerca dell’amore. In questo arco di tempo si è fidanzata diverse volte, ma le storie sono tutte naufragate.

Sono memorabili le liti e le incomprensioni con Tina Cipollari, storica opinionista del programma. Oggi Gemma Galgani ha 72 e da qualche giorno gli attenti osservatori del programma di Canale 5 si sono accorti di un particolare di notevole importante. Pare, infatti, che durante le puntate si stia parlando sempre meno di Gemma Galgani, lei che per anni è stata costantemente al centro dello studio. Sono tanti i telespettatori che fanno notare il particolare sui social network. “Assurdo come Gemma sia scomparsa e messa da parte da questo programma. Cosa sta succedendo?”.





Non è chiaro il motivo per cui a Uomini e Donne Gemma Galgani sia finita nell’ombra. Tuttavia è sempre possibile fare delle ipotesi a riguardo. La redazione potrebbe aver deciso di dare una svolta al dating show del pomeriggio di Canale 5. Ora, invece, resta nell’ombra, come se non avesse più nulla di travolgente da raccontare. Eppure varie volte la sediolina rossa è stata sistemata per lei anche se non c’era granché da dire, solo per regalare ai telespettatori qualche ora di svago.

Già questa estate si vociferava di una possibile l’uscita di scena da parte di Gemma Galgani dallo show di Maria De Filippi. In realtà va anche detto che in pochi riescono ad immaginarsi Uomini e Donne senza la sua presenza. Ed è assai probabile che nelle prossime puntate torni ad essere protagonista. Allo stesso modo è possibile che la redazione voglia portare una ventata d’aria nuova e fresca per i telespettatori.

C’è chi vede Ida Platano come la nuova Gemma, le due son molto amiche e non hanno mai nascosto questo legame e la stima reciproca. Non solo, ultimamente Tina Cipollari si sta scagliando duramente contro Ida, inscenando scontri accesi. Secondo alcuni fan, questo potrebbe essere il segnale del fatto che Ida un giorno prenderà il posto da protagonista della sua amica. Intanto, dopo diversi giorni nell’ombra, stando alle anticipazioni Gemma torna al centro studio nella registrazione di sabato, che a breve andrà in onda. La dama torinese ha parlato di un bacio inaspettato, con Franco.