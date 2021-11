Gemma Galgani positiva al Covid. Le condizioni della dama di Uomini e Donne

Problemi veri a Uomini e Donne. Mentre l’Italia sta tentando lentamente di lasciarsi il Covid alle spalle, ecco che proprio nel dating show più famoso della televisione arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che nessuno avrebbe voluto ascoltare.

Una delle dame del programma è risultata positiva al Coronavirus. E sapete quella dama chi è ? Beh, lei non ha certo bisogno di presentazioni, la conosciamo tutti. Si tratta di Gemma Galgani.

La torinese classe 1950 è una presenza fissa del programma condotto da Maria De Filippi. Celebri le sue ‘battaglie’ con la viterbese Tina Cipollari. Le due vanno d’accordo con il giorno e la notte, il sole e la luna, il gatto e il topo… Voi non ci crederete, ma proprio oggi che Tina compie 56 anni (ah, a proposito, auguri!), per Gemma inizia un calvario tutto da capire.





Di sicuro, come informa Fanpage, c’è che Gemma Galgani è risultata positiva al Coronavirus, la bestia che ancora attanaglia il mondo intero. La dama non ha partecipato alle registrazioni in studio del sabato. Tuttavia è riuscita ad essere ugualmente presente da casa.

Le condizioni di Gemma Galgani, risultata positiva al coronavirus, sono infatti, secondo le ultime indiscrezioni, “più che buone”. La dama, acerrima nemica di Tina, sta infatti fortunatamente bene e non presenta sintomi gravi. E lo ha dimostrato partecipando all’ultima puntata di Uomini e Donne. Dunque, niente paura!