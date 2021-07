Gemma Galgani è pronta per una nuova avventura a ‘Uomini e Donne’ a partire dal prossimo mese di settembre e il suo nome è tornato nuovamente in auge in queste ore. Prima si è vociferato con forza dell’ipotesi che lei possa avere un ruolo più marginale nel dating show di Maria De Filippi, anche se conferme ufficiali in merito non ce ne sono state. E la dama torinese ha adesso rotto il silenzio, soffermandosi sull’eterna rivale Tina Cipollari ma anche su una sua ex dolce metà.

La piemontese ha rilasciato un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’ e ha iniziato a punzecchiare l’opinionista del programma: “A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata. Poi le direi anche di proporsi con un nuovo look, magari qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale. Del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio”.

Poi su Tina Cipollari ha aggiunto: “Mica deve agghindarsi come fosse ogni puntata alla Prima della Scala”. Ma il momento più interessante è quando ha tirato in ballo il suo ex partner: “Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a lui, il lupo di mare dai lunghi capelli biondi. Ricordo una situazione molto romantica nel periodo della nostra frequentazione, ovvero una meravigliosa passeggiata nei pressi della cittadina di Bonassola, in Liguria, un lungo cammino per raggiungere la piccola cappella della Madonnina della Punta”.





Il suo riferimento è all’ex cavaliere Marco Firpo. Il racconto di Gemma Galgani è proseguito in questo modo a ‘Uomini e Donne Magazine’: “Era una chiesetta a dir poco deliziosa a picco sul mare. Forse anche per lo scenario marino, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in mente quell’immagine insieme a Marco. Un bel ricordo che resterà sempre con me”. La frequentazione tra i due avvenne nel 2017, poi le strade si separarono, lei si innamorò di nuovo di lui nel 2018 ma poi finì là tutto.

I fan di Gemma Galgani potranno dormire sogni tranquilli alla luce di quanto rivelato dalla dama torinese in persona al magazine del programma. Infatti, nonostante tanti anni spesi alla ricerca dell’anima gemella con cui vivere una storia d’amore duratura, Gemma Galgani ha fornito il suo punto di vista: “Insomma il lavoro ai ferri e lo scialletto sulle spalle, come dico sempre, possono ancora aspettare”. Dunque, ci sarà.