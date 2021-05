Un anno vissuto sul filo del rasoio per Gemma Galgani. Presa di mira non solo sui social ma anche da Maria De Filippi. Anche quest’anno la dama non è riuscita a trovare l’anima gemella. La storia con Aldo è naufragata non senza polemiche. Dopo la bocciatura del cavaliere Gemma Galgani aveva deciso di ballare nuovamente con lui sollevando le critiche di Maria De Filippi. “Gemma scusa se faccio questa domanda ma perché hai riballato con Aldo?”.



Gemma Galgani ha replicato di averlo fatto per assecondare una richiesta dell’uomo: “Mi ha detto che il primo ballo che ha fatto quando è venuto qui è stato con me e quindi ha voluto fare anche l’ultimo ballo (l’edizione si sta per concludere, ndr). Non c’è nessun altro motivo all’infuori di questo”. La sua risposta non ha convinto del tutto Maria: “Quando vi ho visto ballare insieme dopo quello che vi siete detti, mi ero un po’ stupita”. Gemma Galgani ha riconosciuto di essere incoerente.



“Questo fa parte della mia incoerenza. Però davanti a una richiesta così…”. E Maria De Filippi: “Certo, ma il rispetto può tranquillamente non passare attraverso una vicinanza. Forse sono fatta male io. Io cerco di corrispondere i miei comportamenti a quello che penso. Mi stupivo. Poi se è una questione di educazione per carità. Io non è che voglio che Aldo rimanga litigato con Gemma Galgani, ma quando sento Gemma dirti determinate cose, poi vi vedo ballare felici, mi dico ‘Forse vedo male’”.







Non meno tenera era stata Tina Cipollari che l’aveva accusata di essere l’amante del proprietario del teatro dove lavorava. “Lei ha sempre fatto la bigliettaia al Teatro Nuovo di Torino. Conosco la direttrice del teatro, ti faccio vedere il messaggio che mi ha mandato e che ti riguarda. Si è anche lamentata perché Gemma per anni si è inventata di avere un ruolo che non era il suo”. Ma la dama si è subito difesa: “Lo era nell’altro teatro, sono stata direttrice del teatro Alfieri di Torino per un certo periodo della mia vita”.





Parole che avevano scombussolato la dama al punto che qualcuno aveva ipotizzato il suo addio al dating. Pettegolezzo di cui si è parlato molto e sul quale ha fatto chiarezza Gianni Sperti. L’opinionista ha confessato di immaginare il programma con la presenza di Gemma per i prossimi dieci anni.