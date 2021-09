Le anticipazioni lo sostengono da settimane ma solo ora che UeD è ricominciato il pubblico ha potuto vedere la nuova Gemma Galgani. O meglio il suo nuovo seno perché dopo il liftino al viso della scorsa estate ora si è regalata il décolleté. Ma prima del suo arrivo in studio, Maria De Filippi ha mandato in onda alcuni filmati che riguardano l’intervento chirurgico.

Non senza Tina Cipollari che, come mostra la clip, le tende un agguato seguendola fino alla clinica privata di Roma, ARS Medica, e aspettandola fuori per tutto il tempo. Il tempo di un ritocchino alle labbra, perché al seno si è operata qualche giorno dopo. Comunque, seguita dalle telecamere di UeD e dopo aver telefonato in auto all’amica Ida Platano, Gemma Galgani è tornata in clinica e si è sottoposta all’intervento. Il risultato, però, lo ha scoperto dopo, vicino agli studi di Canale 5, quando un ragazzo della produzione l’ha accompagnata in un giardino illuminato.

Gemma Galgani a UeD col nuovo seno

Di fronte a Gemma Galgani uno schermo, dove ha visto un video sul suo percorso, e un grande specchio. “Non sono mai stata così bella”, ha detto la dama dopo essersi tolta il mantello e aver visto il décolleté. In studio, però Tina Cipollari era di tutt’altro avviso, anche se a prendere le difese di Gemma ci hanno pensato Gianni Sperti e Maria De Filippi.





E quando Gemma Galgani è finalmente entrata in studio e sotto gli sguardi colpiti e con il sorriso sulle labbra si è seduta al centro, la stessa Maria De Filippi non ha trattenuto lo stupore: “Viene istintivo guardare il seno e non il viso. Un seno importante, vedo”, il commento della conduttrice sul cambiamento estetico di Gemma.

E poi c’è Tina Cipollari, che invece proprio non si capacita della novità: “Ma tu dimmi se una donna di 71 anni qual’è la cosa che ti spinge a farti una quarta, quinta misura. É meglio vedere le sue frittelle su un corpo della sua età”. Ma Gemma Galgani non è sembra per niente intimorita da queste critiche e ha detto di essere soddisfatta della riuscita dell’intervento che magari le permetterà di trovare l’amore della sua vita.