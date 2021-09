Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Gemma Galgani in questa nuova stagione televisiva di ‘Uomini e Donne’. I telespettatori hanno assistito ad una nuova puntata, andata in onda venerdì 17 settembre su Canale 5, l’ultima della settimana. Inizialmente si è dato spazio ad Armando Incarnato e Marika, che hanno comunicato davanti a tutto lo studio di aver avviato una conoscenza e chissà se non possa nascere qualcosa di importante già nelle prossime settimane. Ma non sarà semplice.

Lei infatti ha già espresso qualche perplessità, ma ci proverà fino in fondo. Incarnato ha detto che sta facendo di tutto per rendere più serena la dama, ma Graziano ha voluto dire la sua ed ha manifestato molti dubbi in merito al fatto che la donna abbia cambiato idea solamente dopo un appuntamento. A quel punto Armando ha iniziato a dire che potrebbe raccontare qualcosa di brutto su di lui e quelle affermazioni di Incarnato hanno fatto arrabbiare non poco gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Tornando dunque a Gemma Galgani, ha avuto un ennesimo litigio con la Cipollari ma poi ha letteralmente perso quasi la testa per un cavaliere, chiamato da Maria De Filippi in studio. Su di lui la dama torinese ha affermato subito: “Io l’ho trovato molto simpatico, infatti ci ho fatto il primo ballo. Balla in modo molto sensuale”. Ed effettivamente si sono scatenati moltissimo in un ballo, che ha entusiasmato tutti. Ma poi è arrivata la doccia fredda, con un rifiuto a dir poco clamoroso.





Gemma Galgani ha mostrato enorme interesse sin dai primissimi momenti nei riguardi del cavaliere Kerry. Con lui ha immediatamente capito di provare qualcosa di bello e di interessante, ma non è stato affatto reciproco. Infatti, sebbene l’uomo abbia voluto ballare con la piemontese, ha poi deciso di rifiutarla ufficialmente. Non ha infatti interessi nei suoi confronti. E questo rifiuto incredibile potrebbe davvero aver demoralizzato moltissimo la Galgani. Vedremo cosa farà nei prossimi giorni.

Intanto, nei giorni scorsi l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha sganciato una bomba sui social network, accusando Gemma Galgani e Tina Cipollari di non essere persone vere. Il tutto sarebbe studiato a tavolino per tenere alta l’attenzione e aumentare così gli ascolti del programma. “Tina e Gemma, mi vergognerei al posto vostro. Siete due burattini! Ne abbiamo piene le scatole dei vostri giochini”.