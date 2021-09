Da lunedì 13 settembre ha preso il via la nuova stagione di Uomini e Donne condotto come sempre da Maria De Filippi. Un’edizione molto attesa per un programma che ogni anno sa regalare emozioni e tenere incollati i telespettatori alla tv. Non sono mancate ovviamente le sorprese. Cominciando da Ida Platano. In attesa di capire se ci sarà o meno il ritorno di Roberta Capua, la dama ha fatto presto a conoscere un nuovo cavaliere, con cui sta uscendo.

Si tratta di Graziano Amato, 43 anni, napoletano che attualmente vive e lavora come agente di commercio a Muro Lucano, in provincia di Potenza. Vedremo come si evolverà questa storia, intanto Ida sembra sia molto presa. Ma c’è anche Gemma Galgani che è molto attratta da un cavaliere che ha colpito per il suo aspetto e il suo carattere. Parliamo di Kerry, senese di 59 anni. Lui si definisce uno spirito libero, ma garantisce di essere fedele quando si innamora. Gemma ha voluto fare il primo ballo proprio con lui.

Nell’ultima puntata di martedì 21 settembre, però, Gemma Galgani ha rivelato di essere uscita con un altro cavaliere. È Filiberto che, appena entrato in studio ha chiesto alla dama: “Stai bene sì? Ti sei ripresa un po’?”. A questo punto è stata la stessa Maria De Filippi a spiegare che Gemma ha avuto un incidente in macchina. Prima che il pubblico potesse preoccuparsi, tuttavia, è stata la stessa conduttrice a rivelare: “Non è stato niente di grave”. Tant’è che la dama è tranquillamente presente in studio e appare in ottima forma.





Per la precisione Gemma Galgani ha subito un tamponamento in macchina. Le conseguenze fortunatamente sono state leggere. A questo proposito è stata l’acerrima rivale Tina Cipollari a intervenire: “Incidente? Beh gli airbag li ha belli resistenti. Sono nuovi, non c’è pericolo”. Ovviamente il riferimento è al recente intervento al seno di Gemma. La dama se l’è presa e ha risposto: “Sei perfida anche in questa situazione…”. Tina per tutta risposta si è fatta una grassa risata.

Intanto nel corso della puntata sono state trasmesse dell’esterna con Gemma Galgani e Filiberto. Il cavaliere ha scritto una romantica lettera alla dama che inizia così: “Se è un sogno vi prego svegliatemi, che bello!”. E, dopo aver letto il messaggio Gemma ha esclamato: “Che bel biglietto, che dichiarazione!”. “In genere – ha ammesso poi Filiberto durante l’incontro – sono più distaccato. Anche se provo delle emozioni piacevoli, cerco sempre di reprimerle”. Stavolta però, con Gemma, non ha saputo trattenersi. Saranno rose tra i due?