“Se lascio UeD?”. Gemma Galgani, la decisione definitiva. La dama scioglie le riserve

Gemma Galgani è un fiume in piena e ha manifestato tutta la sua rabbia in queste ore. La storica dama di ‘Uomini e Donne’ ha voluto chiudere una volta per tutte un argomento spinoso, che la riguarda da vicino. La sua speranza è che con questo intervento possa mettere la parola fine ad una situazione, che ormai sta andando decisamente oltre. E ha vomitato tutto stavolta non nello studio di Maria De Filippi, bensì davanti al giornalista del settimanale ‘Vero’, che ha raccolto il suo sfogo.

Qualche giorno fa Gemma Galgani ha svelato che, durante l’incontro con questo nuovo corteggiatore, ci sarebbe stato un bacio appassionante durato ben 16 minuti. Insomma un vero e proprio record per la dama torinese, al punto che Tina Cipollari l’ha subito presa in giro. L’opinionista infatti non ha perso occasione per punzecchiare la sua nemica. Adesso è tornata su una questione ancora aperta e ha anche annunciato ufficialmente che tipo di decisione prenderà sul suo futuro in televisione.

Gemma Galgani è tornata subito agli onori della cronaca, già prima del nuovo inizio di ‘Uomini e Donne’, in virtù del suo ritocchino estetico. Ha deciso infatti di rifarsi il seno ed è stata travolta da insulti e critiche di ogni genere. A questo proposito ha chiesto di smetterla immediatamente, visto che ormai secondo lei si sta andando troppo oltre. Difficile ipotizzare che possano cessare del tutto le voci negative sul suo conto, ma si augura che almeno si ritorni a parlare di lei in maniera meno aggressiva.





Al settimanale ‘Vero’, la dama piemontese Gemma Galgani ha quindi affermato: “Trovo eccessivo l’accanimento che si è scatenato contro di me per l’intervento estetico a cui mi sono sottoposta. C’è sì la libertà di parola, ma quella di offesa no. I ritocchi non li ho fatti per avere più possibilità di trovare un uomo. Vorrei semplicemente sentirmi più a mio agio con me stessa”. E poi ha risposto definitivamente alla domanda, riguardante l’ipotesi di un suo abbandono del programma.

Questa la posizione definitiva di Gemma Galgani sull’ipotesi addio al dating show di Canale 5: “Tina mi ha detto di andarmene? Può scordarselo, non le regalerò questa soddisfazione”. Quindi, la diatriba tra le due continuerà a proseguire anche in futuro. Non solo quindi in questa nuova edizione, ma anche probabilmente nelle prossime. La guerra infinita tra l’opinionista e la dama terrà ancora compagnia al pubblico.