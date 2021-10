Un momento inatteso ha avuto come protagonista Gemma Galgani a ‘Uomini e Donne’. Infatti, durante la puntata di lunedì 25 ottobre è stato mostrato qualcosa di pazzesco, che lei attendeva da tempo. Ma non è andato tutto per il verso giusto e sul web è esplosa la rabbia. La dama piemontese si è infatti baciata in esterna con un cavaliere, ma nessuno è rimasto convinto. E non mancheranno polemiche nemmeno nei prossimi giorni. Per la torinese non c’è mai dunque pace e serenità.

Nei giorni scorsi l’ex dama del programma di Maria De Filippi, Barbara De Santi, ha attaccato Gemma: “Gianni ha trovato il loro bacio romantico, a Tina ha fatto senso e a me ha fatto morire dalle risate. Ah no? Quel lampadario che porti all’orecchio, quella patacca al dito che sventoli davanti alle telecamere, la dentiera, il lifting e le te…e non sono sponsorizzazioni? No no, ci mancherebbe”. Quindi, ha usato dell’ironia per dirle che sfrutterebbe tutti gli accessori indossati e i ritocchini per fare da sponsor.

Gemma Galgani ha deciso quindi di vedersi all’esterno della trasmissione con il cavaliere in questione e si è svolta un’esterna contraddistinta da entusiasmo, sorrisi e un certo feeling. Alla fine della loro uscita, nella quale si erano comunque trovati decisamente bene, è scattato ciò che lei sperava: un bel bacio. Nonostante questo, la piemontese è scoppiata in lacrime una volta tornati in studio perché insoddisfatta. Ha infatti notato che l’uomo non sarebbe stato molto convinto durante quei secondi.





Ma non ci sono state critiche solamente dalla stessa Gemma Galgani, infatti in rete in tanti si sono scagliati contro di lei dopo quel bacio con Costabile e non è mancato l’affondo di Tina Cipollari. Gli utenti hanno scritto: “Ma voi immaginate se questi due fossero i vostri nonni? Da non farsi vedere in giro per la vergogna”, “Vado a prendere il secchio per vomitare”, “Imbarazzante tipo tantissimo”, “Ma queste scene squallide di pomeriggio anche no”. Quindi, questo bacio non è stato affatto accolto favorevolmente dalla maggioranza dei telespettatori.

GEMMA CI È RIMASTA MALE PERCHÉ SI ASPETTAVA UN BACIO PIÙ IMPORTANTE ALLA FINE. #uominiedonne pic.twitter.com/pBgCKR6AMc October 25, 2021

Stando intanto ad alcune anticipazioni riportate da Ilvicolodellenews, pare che l’ennesimo attacco ricevuto in studio durante la registrazione della puntata del dating show, che tirerebbe in ballo anche il cavaliere Diego Tavani, abbia rappresentato un banco di prova per la tolleranza di Ida Platano. Stando ad alcune voci, la dama pare abbia lasciato più volte lo studio. Anche per l’amica di Gemma ci sono dunque problemi.