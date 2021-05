“Isabella Ricci, senza alcun dubbio”. UeD, ennesimo colpo al cuore per Gemma Galgani. La rivale conquista anche lui

Giorgio Manetti, ancora un altro ‘affondo’ da parte dell’ex cavaliere di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni, tante novità in merito allo storico volto che per un certo periodo ha affiancato la dama torinese del Trono over di Maria De Filippi. Ma non finisce di mettere il dito nella piaga, in merito alle ultime vicende che hanno riguardato Gemma Galgani e Isabella Ricci in diretta tv.

Su Gemma Galgani, l’ex cavaliere ha espresso parole nette. Secondo Giorgio Manetti la dama torinese sembra aver intrecciato indissolubilmente il suo destino amoroso a quello che accade nello studio di Uomini e Donne. Gemma Galgani, dunque, si trova a fare fronte da un lato alle frecciatine consuete inferte dall’opinionista Tina, e dall’altro al nuovo ‘affondo’ da parte di Giorgio Manetti.

Che i battibecchi siano all’ordine del giorno, non è certo una novità, soprattutto quando aleggia in aria il nome di Gemma, ma proprio durante l’ultima diretta tv, la dama torinese si è trovata a criticare aspramente le scelte fatte da Isabella. E in attesa che le due trovino un compromesso, Giorgio Manetti non ha di certo fatto un paso indietro nel rivelare ciò che pensa a riguardo.





A riportare le sue parole, il Magazine del programma, a cui Giorgio Manetti ha ammesso senza troppi giri di parole che Isabella sarebbe stata comunque motivo di una conoscenza da parte sua: “È sempre impeccabile, si comporta in modo pacato, è educata, non si espone, non perde il controllo”, le parole dell’ex cavaliere. E in merito ai battibecchi con Gemma, qual è la sua posizione?

Giorgio Manetti dalla parte di Isabella e non del tutto d’accordo con le posizioni prese da Gemma. Questo perché, a detta dell’ex cavaliere, Isabella è un esempio di cuore e cervello ed è per questo che va incontro alla sua approvazione: “dimostrando continuamente la sua intelligenza”. L’affondo va dunque a Gemma, che forse cade troppo spesso nella trappola dei finti corteggiamenti. Manetti poi ammette: “Gemma “è rimasta lì, ma per cosa? Per uscire con Sirius?”. E proprio su Nicola Vivarelli, lo stesso si è lasciato scappare un “ragazzino”. Sirius colpito e affondato.