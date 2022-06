“Peccato, non ci saranno”. GF Vip 7, delusione sui primi nomi bomba dei concorrenti: hanno detto no

Niente GF Vip 7 per Gemma Galgani e Giorgio Manetti. In settimana sono stati fatti tanti nomi ma nessuno di questi è stato confermato. Anzi, come nel caso di Gem&George è arrivata la smentita. Non si tratta di un intervento della produzione o di Alfonso Signorini, ma di ThePipol. I due erano stati annunciati con una foto in prima pagina sulla copertina dell’ultimo numero del settimanale Nuovo TV.

Niente GF Vip 7 per Gemma e Giorgio si legge nella nuova rubrica “Le Fake News Della Settimana” dove ThePipol si è espresso sui nomi circolati attorno allo show di Alfonso Signorini: “Morgan, Amanda Lear, Malgioglio, Katia Ricciarelli e soprattutto Heather Parisi, non commenteranno il GFVip. Non ci saranno nip al GFVip. Gemma Galgani resterà a Uomini e Donne. Giorgio Manetti non è previsto in nessun reality”.

Gemma Galgani e Giorgio Mainetti non parteciperanno al GF Vip 7, mentre Guendalina Canessa non è stata smentita. In questo caso il nome dell’ex moglie di Daniele Interrante non è stato ufficialmente confermato ma neanche smentito. Per molti esperti di gossip Guendalina addirittura viene data come prima concorrente ufficiale show.

